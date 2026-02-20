Ни грамма косметики: 53-летнюю Камерон Диас подловили без макияжа

Время благосклонно к звездной красотке.

Камерон Диас сейчас - как актриса выглядит без макияжа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Камерон Диас без макияжа засняли папарацци

В повседневной жизни артистка сохраняет свою красоту

Американская актриса и модель Камерон Диас вернулась в шоу-бизнес после десятилетнего перерыва. За это время красота звезды ничуть не померкла.

Сейчас Диас 53 года, и даже в повседневном виде артистка многим может дать фору. Недавно Камерон поймали папарацци во время прогулки по Нью-Йорку, сообщает Daily Mail. Это подогрело слухи о том, что она примет участие в перезапуске "Ангелов Чарли", которым сейчас занимается ее коллега и близкая подруга Дрю Бэрримор, ведь на постоянной основе Диас с семьей живет в Калифорнии.

По зимнему Нью-Йорку актриса гуляла в тотал-блэк луке и абсолютно без макияжа. Волосы она завязала в пучок на затылке. Камерон Диас выступает за натуральное старение и не прячет свои морщинки. Натуральный вид звезды, без ретуши и фильтров, впечатляет.

Makeup-free Cameron Diaz, 53, is seen on casual solo outing in NYC amid Charlie's Angels reboot buzz https://t.co/2b0KlqdX8g — Daily Mail US (@Daily_MailUS) February 19, 2026

О персоне: Камерон Диас Камерон Диас - американская актриса и модель. Имеет именную звезду на голливудское Аллее Славы. Выступает в основном в комедийных амплуа, хотя на ее счету есть и драматические роли. Наиболее известные фильмы с ее участием: "Маска", трилогия Ангелы Чарли", "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо". Голосом Диас говорит принцесса Фиона, возлюбленная, а позже - жена главного героя мультфраншизы "Шрек".

