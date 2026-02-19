Уважаемый мужчина: Никитюк впервые показала лицо крошки-сына

Кратко:
- В июне 2025 года Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук впервые стали родителями
- Недавно в социальных сетях пара опубликовала серию фото с сыном
Украинская ведущая, актриса и модель Леся Никитюк все девять месяцев хранила свою беременность в секрете. Так же ревностно до недавних пор она оберегала, как выглядит ее первенец - сын Оскар.
Сейчас малышу восемь месяцев, и звездная мама наконец решилась показать своего мальчика. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото, как ее "мурлыка" принимает ванну.
На снимках впервые можно разглядеть личико Оскара. В комментариях отмечают, что мальчик сильно подрос и выглядит просто очаровательно.
Трогательными моментами с сыном в социальных сетях также поделился Дмитрий Бабчук - партнер ведущей и отец ее первенца. На фото он нежно обнимает ребенка и убаюкивает его перед сном. В комментариях к снимкам родители обменялись эмодзи объятий.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
