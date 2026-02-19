Уважаемый мужчина: Никитюк впервые показала лицо крошки-сына

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук поделились кадрами семейной жизни.

Леся Никитюк дети - ведущая и Дмитрий Бабчук показали сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession

Кратко:

В июне 2025 года Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук впервые стали родителями

Недавно в социальных сетях пара опубликовала серию фото с сыном

Украинская ведущая, актриса и модель Леся Никитюк все девять месяцев хранила свою беременность в секрете. Так же ревностно до недавних пор она оберегала, как выглядит ее первенец - сын Оскар.

Сейчас малышу восемь месяцев, и звездная мама наконец решилась показать своего мальчика. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото, как ее "мурлыка" принимает ванну.

На снимках впервые можно разглядеть личико Оскара. В комментариях отмечают, что мальчик сильно подрос и выглядит просто очаровательно.

Леся Никитюк дети - ведущая и Дмитрий Бабчук показали сына / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк дети - ведущая и Дмитрий Бабчук показали сына / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Трогательными моментами с сыном в социальных сетях также поделился Дмитрий Бабчук - партнер ведущей и отец ее первенца. На фото он нежно обнимает ребенка и убаюкивает его перед сном. В комментариях к снимкам родители обменялись эмодзи объятий.

Леся Никитюк дети - ведущая и Дмитрий Бабчук показали сына / фото: instagram.com/special_my_profession

Леся Никитюк дети - ведущая и Дмитрий Бабчук показали сына / фото: instagram.com/special_my_profession

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

