"Самое страшное": почему Лорак и Повалий предали Украину на самом деле

Элина Чигис
19 февраля 2026, 09:33
Александр Злотник назвал причину предательства Лорак и Повалий.
Наташа Королева, Ани Лорак
Александр Злотник удивил высказыванием о предательницах Украины

Вы узнаете:

  • Александр Злотник высказался о предательницах Украины
  • Какие у них намерения на самом деле

Украинский известный композитор Александр Злотник высказал мнение о певицах, которые предали Украину и продолжают зарабатывать рубли в стране-оккупанте РФ.

В интервью Дмитрий Гордону Злотник отметил, что Таисия Повалий, Ани Лорак, Лолита Милявская и Наташа Королева думают только о деньгах.

"Я думаю, что для них понятие чего-то святого: родная земля, родная мать – этого нет. А есть одно – деньги. Вот деньги – и все", – сказал композитор.

Также он подчеркнул, что предательницы не любят и Россию, а думают только о финансовой выгоде.

"Но для них деньги решают все. Вот кто им платит – там они и поют. В России больше начали им платить, вот они и переметнулись. Я не могу сказать, что им здесь плохо было, но поклонение Золотому тельцу... Ведь самое страшное испытание для человека – власть и деньги", - добавил Злотник.

Таисия Повалий
Таисия Повалий часто выступает в Кремле / фото: instagram.com, Таисия Повалий

Напомним, Лорак предпочитает молчать о нападении РФ на Украину, а вот Лолита, Повалий и Королева поддерживают войну в родной стране.

Смотрите видео интервью Александра Злотника:

Отметим, как сообщал Главред, композитор Александр Злотник рассказал, как относится к украинской певице Ирины Билык. Композитор подчеркнул, что Билык– одна из многих знаменитых артисток, окончивших Киевскую академию музыки имени Рейнгольда Глиера.

А также певица Наталья Могилевская презентовала новую песню "Снігопадами" в дуэте с исполнителем SAMCHUK. Идея сотрудничества родилась спонтанно — артисты случайно встретились в студии звукозаписи.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

