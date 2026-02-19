Укр
Читать на украинском
  Новости
  Stars

"Поговаривают, раскабанел": Монатик ответил на критику своей внешности

Анна Подгорная
19 февраля 2026, 00:19
15
Дима Монатик продемонстрировал яркую реакцию на хейт в Сети.
Дима Монатик
Дима Монатик сейчас - артист отшил хейтеров в Сети / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monatik_official, Скриншот YouTube

Вкратце:

  • Над Монатиком стали посмеиваться из-за перемен во внешности
  • Дмитрий не промолчал

После недавнего концерта в Одессе украинский певец, танцор и шоумен Дима Монатик стал предметом активного обсуждения в Сети. Артиста критиковали за неудачно подобранный лук, прическу, а также лишний вес.

Не удержался от комментариев и сам Монатик. Он решил воспользоваться тем, что общество активно обсуждает его, чтобы прорекламировать свой "полный" концерт в Threads. "Это выходит у меня сейчас прайм в Threads? Тогда вот "полный" концерт. Оставьте свои экспертные мнения", - написал шоумен.

видео дня

В комментариях Дмитрий лично отвечал тем, кто шутил над его внешним видом. Монатик старался реагировать на хейт и нетактичные замечания мягко и с юмором.

Дима Монатик ответил на хейт
Дима Монатик сейчас - артист отшил хейтеров в Сети / фото: threads.com/@monatik_official
Дима Монатик ответил на хейт
Дима Монатик сейчас - артист отшил хейтеров в Сети / фото: threads.com/@monatik_official
Дима Монатик ответил на хейт
Дима Монатик сейчас - артист отшил хейтеров в Сети / фото: threads.com/@monatik_official
Дима Монатик ответил на хейт
Дима Монатик сейчас - артист отшил хейтеров в Сети / фото: threads.com/@monatik_official

О персоне: MONATIK

Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины, сообщает Википедия.

15:26

Слов "пододеяльник" и "наволочка" не существует — как сказать правильно по-украинскиВидео

15:25

Какие слова выдают постоянно несчастного человека: 8 тревожных сигналов

15:21

Небольшой "плюс" на термометре: в Тернопольской области скоро станет теплее

15:07

Как кошки находят дорогу домой и могут ли они заблудиться: объяснение для хозяев

14:51

Какими словами Кейт Миддлтон приняла Меган Маркл в королевской семье

14:39

В Украину идет долгожданное потепление: синоптик назвала дату изменения погоды

14:32

Наталья Могилевская публично представила молодого фаворита - детали

14:22

Воспетая в "Тени забытых предков": какую реку гуцулы издавна считают священной

14:15

Украина сыграла важную роль: почему Наполеон не захватил Россию

13:37

Тебе не стыдно: муж Орбакайте выругал певицу за цену платья

