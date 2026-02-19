"Поговаривают, раскабанел": Монатик ответил на критику своей внешности

Вкратце:
- Над Монатиком стали посмеиваться из-за перемен во внешности
- Дмитрий не промолчал
После недавнего концерта в Одессе украинский певец, танцор и шоумен Дима Монатик стал предметом активного обсуждения в Сети. Артиста критиковали за неудачно подобранный лук, прическу, а также лишний вес.
Не удержался от комментариев и сам Монатик. Он решил воспользоваться тем, что общество активно обсуждает его, чтобы прорекламировать свой "полный" концерт в Threads. "Это выходит у меня сейчас прайм в Threads? Тогда вот "полный" концерт. Оставьте свои экспертные мнения", - написал шоумен.
В комментариях Дмитрий лично отвечал тем, кто шутил над его внешним видом. Монатик старался реагировать на хейт и нетактичные замечания мягко и с юмором.
О персоне: MONATIK
Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины, сообщает Википедия.
