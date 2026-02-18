Новый лидер и драматическое падение Украины: обновленный прогноз на победителя Евровидения-2026

Пока мы теряем позиции, на Евровидении образовалась новая тройка потенциальных лидеров.

Евровидение-2026 победитель - свежий рейтинг потенциальных победителей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Как изменился рейтинг потенциальных победителей Евровидения-2026 за последнюю неделю

Кто сейчас главные конкуренты Украины

Все больше стран-участниц Евровидения-2026 определяются со своими конкурсантами. Это значительно влияет на прогнозы букмекеров о том, кто станет обладателем серебряного микрофона в этом году.

Полуторамесячное лидерство Израиля в рейтинге фаворитов завершилось - сейчас страна опустилась на третье место. Топ-3 потенциальных победителей Евровидения-2026 на данный момент следующий: Финляндия, Греция, Израиль. Примечательно, что Финляндия за 58 лет участия в конкурсе выигрывала лишь один раз - в 2006 году, а на последнем месте оказывалась целых девять.

Украина за последнюю неделю также опустилась на два пункта в рейтинге букмекеров. Сейчас наша страна на седьмом месте с вероятностью победы в 4%. Главные конкуренты Украины на данный момент - Болгария (лучший результат - 2 место в 2017) и Франция (пять побед).

Евровидение-2026 победитель - свежий рейтинг потенциальных победителей / фото: eurovisionworld.com

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

