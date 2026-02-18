Наталья Могилевская публично представила молодого фаворита - детали

Наталья Могилевская удивила новым дуэтом с молодым певцом.

Наталья Могилевская порадовала поклонников премьерой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская презентовала новую песню

С кем в дуэте она спела

Украинская известная певица Наталья Могилевская презентовала новую песню "Снігопадами" в дуэте с исполнителем SAMCHUK.

Как стало известно, идея сотрудничества родилась спонтанно — артисты случайно встретились в студии звукозаписи. Артистка отметила, что была удивлена талантом SAMCHUK, а также его творческим подходом.

"Внезапная встреча на студии родила одну из лучших моих песен. Очень приятное получилось сотрудничество, а в его тембр я просто влюбилась", — рассказала Наталья.

Новая песня Натальи Могилевской / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

А SAMCHUK отметил, что для него сотрудничество с Могилевской и новая песня стали особенными.

"Мы объединили наши стили и создали уникальную атмосферу. Это песня о личных переживаниях, о чувствах, которые знакомы каждому. Верю, что она отзовется в сердцах слушателей", — признался певец.

Смотрите видео клипа новой песни Натальи Могилевской и SAMCHUK:

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

