Наталья Могилевская публично представила молодого фаворита - детали

Украинская известная певица Наталья Могилевская презентовала новую песню "Снігопадами" в дуэте с исполнителем SAMCHUK.
Как стало известно, идея сотрудничества родилась спонтанно — артисты случайно встретились в студии звукозаписи. Артистка отметила, что была удивлена талантом SAMCHUK, а также его творческим подходом.
"Внезапная встреча на студии родила одну из лучших моих песен. Очень приятное получилось сотрудничество, а в его тембр я просто влюбилась", — рассказала Наталья.
А SAMCHUK отметил, что для него сотрудничество с Могилевской и новая песня стали особенными.
"Мы объединили наши стили и создали уникальную атмосферу. Это песня о личных переживаниях, о чувствах, которые знакомы каждому. Верю, что она отзовется в сердцах слушателей", — признался певец.
Смотрите видео клипа новой песни Натальи Могилевской и SAMCHUK:
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
