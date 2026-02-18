"Не очень чисто": вскрылась правда про Ирину Билык

Александр Злотник высказался о таланте Ирины Билык.

Ирина Билык имеет отличное музыкальное образование / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык

Александр Злотник уважает Ирину Билык

Как он относится к ее творчеству

Украинский композитор Александр Злотник рассказал, как относится к украинской певице Ирины Билык.

В интервью Дмитрию Гордону композитор подчеркнул, что Билык– одна из многих знаменитых артисток, окончивших Киевскую академию музыки имени Рейнгольда Глиера.

Злотник считает, что певица интересна не только как артистка, но и человек.

"Но больше всего она мне понравилась как автор песен. Вот здесь она... Некоторые ее песни совершенно прекрасные", – подчеркнул Александр.

Ирина Билык / фото: instagram.com, Ирина Билык

Также он добавил, что знаком с Билык со времен ее студенчества, когда он уже был преподавателем.

Ирина Билык / фото: instagram.com, Ирина Билык

"Не очень чисто пела она... Эмоционально – да. Но все равно четверка у нее была – это очень от меня было очень круто. Сейчас у меня прекрасные с ней отношения, она ценит, что она закончила Глиера. То есть она как товарищ и певица – хорошая", - добавил композитор.

Ирина Билык / инфографика: Главред

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

