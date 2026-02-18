"Не очень чисто": вскрылась правда про Ирину Билык

Кратко:
- Александр Злотник уважает Ирину Билык
- Как он относится к ее творчеству
Украинский композитор Александр Злотник рассказал, как относится к украинской певице Ирины Билык.
В интервью Дмитрию Гордону композитор подчеркнул, что Билык– одна из многих знаменитых артисток, окончивших Киевскую академию музыки имени Рейнгольда Глиера.
Злотник считает, что певица интересна не только как артистка, но и человек.
"Но больше всего она мне понравилась как автор песен. Вот здесь она... Некоторые ее песни совершенно прекрасные", – подчеркнул Александр.
Также он добавил, что знаком с Билык со времен ее студенчества, когда он уже был преподавателем.
"Не очень чисто пела она... Эмоционально – да. Но все равно четверка у нее была – это очень от меня было очень круто. Сейчас у меня прекрасные с ней отношения, она ценит, что она закончила Глиера. То есть она как товарищ и певица – хорошая", - добавил композитор.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, известный певец, а с недавних пор еще и актер, Владимир Дантес высказался о личной жизни. В комментарии Наталье Тур Владимир признался, что не переписывается с девушками в соцсетях.
А также известная певица Наталья Могилевская устроила себе отдых на природе вдали от города и людей. Могилевская показала, как она проводит время без детей и мужа, а также засветила лицо без макияжа.
Вас может заинтересовать:
- Александра Усика поймали с новым имиджем на прогулке с женой - детали
- Альбина Джанабаева публично доказала измену Валерия Меладзе - детали
- Наталья Могилевская публично представила молодого фаворита - детали
О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред