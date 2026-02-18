Укр
Победитель "Холостячки" мобилизовался - где служит экс-бойфренд Огневич

Анна Подгорная
18 февраля 2026, 20:37
91
Андрей Задворный объяснил, почему покинул волонтерство.
Андрей Задворный, Злата Огневич
Андрей Задворный Холостячка - Задворный пополнил ряды Нацгвардии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zadvornyi_andrii, instagram.com/holostyakstb

Вкратце:

  • Андрей Задворный мобилизовался
  • Мужчина объяснил, что его мотивировало принять такое решение

Украинский предприниматель и победитель шоу "Холостячка" со Златой Огневич Андрей Задворный принял серьезное решение. Он добровольно мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины.

Об этом Задворный сообщил в своем блоге в Instagram. С начала полномасштабной войны он стал волонтером, который занимался обеспечением наших защитников средствами передвижения. Однако на четвертом году войны Андрей решил, что его деятельность исчерпала себя. Не исчерпало себя его желание действовать на благо своей страны.

видео дня

"Присоединился к армии, мобилизовался в легендарное подразделение НГУ. Как волонтер, внутренне себя давно исчерпал, понимаю, что нужен здесь и именно здесь могу быть эффективным. За годы войны я очень четко понял, где мой дом, где я чувствую себя на своем месте. Верю, что нам нужно отбиться, чтобы состояться", - написал защитник. В комментариях Андрея Задворного благодарят за выбор и желают ему ангела-хранителя.

Андрей Задворный
Андрей Задворный Холостячка - Задворный пополнил ряды Нацгвардии / фото: instagram.com/zadvornyi_andrii
Андрей Задворный
Андрей Задворный Холостячка - Задворный пополнил ряды Нацгвардии / фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Что такое Холостячка?

Холостячка - романтическое реалити-шоу от СТБ, женская версия проекта "Холостяк" (украинская адаптация американского шоу свиданий "The Bachelor"). Первый сезон вышел в 2020 году. Его главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В 2021 году зрители увидели второй сезон шоу с певицей Златой Огневич в главной роли.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Холостячка 2021
