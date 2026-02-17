"Входить обновленной": Мозговая заинтриговала праздничным имиджем

Вкратце:
- Елена Мозговая рассказала об обновлении к празднику
- В социальных сетях она показалась с новой прической
Сегодня наступил Новый год по китайскому календарю. В честь праздника музыкальный продюсер Елена Мозговая решилась на обновление.
В своем блоге в Instagram она опубликовала фото из салона красоты в совершенно новом образе. Продюсер изменила цвет волос и сделала кокетливую укладку.
Поклонники привыкли видеть Мозговую жгучей брюнеткой - своему натуральному оттенку она изменяла крайне редко. Вероятно, Елена решила добавить в жизнь немного огонька - в честь Огненной Лощади, хозяйки этого года. Теперь она с каштановыми волосами с теплым рыжим подтоном. "В Новый год нужно входить обновленной", - поделилась она.
Эксперименты музыкального продюсера с внешностью оценили поклонники.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
