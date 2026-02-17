Укр
Читать на украинском
Предательницу Тодоренко "убрали" из росТВ после громкого скандала - детали

Элина Чигис
17 февраля 2026, 13:16
79
Регина Тодоренко не появилась в кресле судьи.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Регина Тодоренко

Кратко:

  • Регина Тодоренко не появилась на сьемках
  • В какой скандал она недавно попала

Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает зарабатывать рубли в РФ, попала в очередной скандал.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, ее заменили в шоу на росТВ.

видео дня

Пока не назвали причину исчезновения предательницы, но поговаривают, что все из-за скандального интервью, в котором она рассказала историю о том, как однажды она отравила своего знакомого, у которого была аллергия на мед. Тодоренко намеренно добавила мед в чай из-за чего у парня случился отек Квинке.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

Кстати, запроданка считала, что у ее знакомого на самом деле нет аллергии, а все из-за психосоматики. Также она не помогла ему, а просто уехала.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

Признание Тодоренко вызвало бурную реакцию у россиян, и они обвинили ее в покушении на жизнь парня, и они потребовали "отменить" ведущую.

Юрист, комментируя ситуацию, отметил, что телеведущей может грозить уголовное дело и тюремное заключение сроком до 8 лет.

О персоне: Регина Тодоренко

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

шоу-бизнес Регина Тодоренко новости шоу бизнеса
США дали сигнал Европе: что конференция в Мюнхене изменит для Украины и мира

03:00

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

02:35

Как визуально расширить маленькую ванную с помощью плитки

