Предательницу Тодоренко "убрали" из росТВ после громкого скандала - детали

Кратко:
- Регина Тодоренко не появилась на сьемках
- В какой скандал она недавно попала
Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает зарабатывать рубли в РФ, попала в очередной скандал.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, ее заменили в шоу на росТВ.
Пока не назвали причину исчезновения предательницы, но поговаривают, что все из-за скандального интервью, в котором она рассказала историю о том, как однажды она отравила своего знакомого, у которого была аллергия на мед. Тодоренко намеренно добавила мед в чай из-за чего у парня случился отек Квинке.
Кстати, запроданка считала, что у ее знакомого на самом деле нет аллергии, а все из-за психосоматики. Также она не помогла ему, а просто уехала.
Признание Тодоренко вызвало бурную реакцию у россиян, и они обвинили ее в покушении на жизнь парня, и они потребовали "отменить" ведущую.
Юрист, комментируя ситуацию, отметил, что телеведущей может грозить уголовное дело и тюремное заключение сроком до 8 лет.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, финалистка шоу "Холостяк" Анастасия Половинкина приоткрыла тайну своей личной жизни после участия в проекте. Девушка показала снимок, сделанный вместе с певцом Виталием Островским.
А также известный певец Юлик приятно удивил поклонников — артист не только представил новую песню, но и продемонстрировал кардинально новый образ. Он предстал в сдержанном стиле: черная кожаная куртка, базовая белая футболка, широкие темные брюки и массивные ботинки с грубой подошвой.
Вас может заинтересовать:
- "Идем вместе по жизни": путинист Киркоров признался в любви мужчине
- "Здесь нет этого": почему Галина Безрук предала Украину на самом деле
- "Одна девушка": Андрей Фединчик рассказал о личной жизни
О персоне: Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред