Предательницу Тодоренко "убрали" из росТВ после громкого скандала - детали

Регина Тодоренко не появилась в кресле судьи.

https://stars.glavred.info/predatelnicu-todorenko-ubrali-iz-rostv-posle-gromkogo-skandala-detali-10741496.html Ссылка скопирована

Регина Тодоренко попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Регина Тодоренко

Кратко:

Регина Тодоренко не появилась на сьемках

В какой скандал она недавно попала

Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает зарабатывать рубли в РФ, попала в очередной скандал.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, ее заменили в шоу на росТВ.

видео дня

Пока не назвали причину исчезновения предательницы, но поговаривают, что все из-за скандального интервью, в котором она рассказала историю о том, как однажды она отравила своего знакомого, у которого была аллергия на мед. Тодоренко намеренно добавила мед в чай из-за чего у парня случился отек Квинке.

Регина Тодоренко / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

Кстати, запроданка считала, что у ее знакомого на самом деле нет аллергии, а все из-за психосоматики. Также она не помогла ему, а просто уехала.

Регина Тодоренко / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

Признание Тодоренко вызвало бурную реакцию у россиян, и они обвинили ее в покушении на жизнь парня, и они потребовали "отменить" ведущую.

Юрист, комментируя ситуацию, отметил, что телеведущей может грозить уголовное дело и тюремное заключение сроком до 8 лет.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, финалистка шоу "Холостяк" Анастасия Половинкина приоткрыла тайну своей личной жизни после участия в проекте. Девушка показала снимок, сделанный вместе с певцом Виталием Островским.

А также известный певец Юлик приятно удивил поклонников — артист не только представил новую песню, но и продемонстрировал кардинально новый образ. Он предстал в сдержанном стиле: черная кожаная куртка, базовая белая футболка, широкие темные брюки и массивные ботинки с грубой подошвой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред