Вскрылась правда о войне между Ротару и Пугачевой: "Твердо стояла"

Украинский известный композитор Александр Злотник высказал свое мнение о певице Софии Ротару, которая много лет жила и работала в стране-террористе РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину.
В интервью Дмитрию Гордону Злотник отметил, что Ротару всегда любили по всему Советскому Союзу.
"София Михайловна – выдающаяся певица. Однозначно. Вот она, пожалуй, из всех украинских певец твердо стояла на всей территории Советского Союза. Ее любили", – сказал Александр.
Но были слухи о том, что между Ротару и российской певицей Аллой Пугачевой существует вражда.
"Но это люди говорили. Там войны никакой не было", – поделился композитор.
Также он подчеркнул, что София Михайловна выдающаяся артистка.
"Больше ничего не могу сказать. Мы дружили. Это гордость Украины, как бы ни было", – добавил Злотник.
Кстати, ни Ротару, ни Пугачева не комментировали разговоры о том, что между ними существует конфликт.
Смотрите видео, где Александр Злотник рассказал о Ротару и Пугачевой:
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
