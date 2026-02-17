Вскрылась правда о войне между Ротару и Пугачевой: "Твердо стояла"

Александр Злотник разъяснил ситуацию между артистками.

Александр Злотник много лет дружил с Софией Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, София Ротару

Украинский известный композитор Александр Злотник высказал свое мнение о певице Софии Ротару, которая много лет жила и работала в стране-террористе РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину.

В интервью Дмитрию Гордону Злотник отметил, что Ротару всегда любили по всему Советскому Союзу.

"София Михайловна – выдающаяся певица. Однозначно. Вот она, пожалуй, из всех украинских певец твердо стояла на всей территории Советского Союза. Ее любили", – сказал Александр.

София Ротару / фото: instagram.com, София Ротару

Но были слухи о том, что между Ротару и российской певицей Аллой Пугачевой существует вражда.

"Но это люди говорили. Там войны никакой не было", – поделился композитор.

Алла Пугачева в отличной форме / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Также он подчеркнул, что София Михайловна выдающаяся артистка.

"Больше ничего не могу сказать. Мы дружили. Это гордость Украины, как бы ни было", – добавил Злотник.

Кстати, ни Ротару, ни Пугачева не комментировали разговоры о том, что между ними существует конфликт.

София Ротару / инфографика: Главред

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





