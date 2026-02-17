Укр
Победительница Нацотбора сорвала голос на выступлении — что произошло

Кристина Трохимчук
17 февраля 2026, 13:24
LELEKA попала в неприятную ситуацию во время выступления.
LELEKA - Национальный отбор
LELEKA - Нацотбор / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELEKA попала в неприятную ситуацию во время выступления. Об этом сообщил блогер Роман Бутурлакин.

LELEKA исполняла свою песню "Ridnym", с которой поедет на конкурс в Вену. Фишкой трека стала длинная высокая нота, которую она удерживает в течение длительного времени. Во время исполнения песни голос певицы сорвался, и она не смогла продержать ноту достаточно долго. Артистка постаралась не расстраиваться, хотя выглядела разочарованной.

LELEKA
LELEKA "Ridnym" - живое выступление / скрин из видео

Певица сразу объяснила причину срыва — оказалось, что она болеет. Это привело к ослаблению голоса. LELEKA пообещала, что исправится и исполнит песню идеально, как только поправится.

"Я ту ноту вытяну! Мне просто надо выздороветь", — заверила певица.

Фанаты в зале поддержали исполнительницу овациями, однако комментаторы в сети не разделили их оптимизма. Мнения разделились: кто-то отметил, что певица уже не впервые не выдерживает эту ноту вживую, а некоторые пользователи встали на ее защиту.

LELEKA заболела
LELEKA заболела / скрин из видео

"На Евровидении тоже так скажут "подождите я вытяну ту ноту"

"Я не понимаю, если артистка которая будет представлять Украину на Евровидении заболела – дайте вылечиться, отмените выступления, такими темпами, точно что скоро Laud поедет"

"До Евровидения почти 3 месяца, думаете не отдохнет и не подготовится?"

Ранее Главред сообщал, что певица Алина Гросу выложила в Instagram фотографии с возлюбленным и впервые рассказала о начале их отношений. Оказалось, что мужчине пришлось долгое время добиваться внимания артистки.

Также несмотря на любовь украинского зрителя, актриса Галина Безрук решила переехать в РФ и молчать о войне. Стало известно, что сейчас происходит с актрисой, которая предала Украину - новый роман, рождение ребенка и игнорирование родной страны.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Нацотбор на Евровидение 2026 LELÉKA
США дали сигнал Европе: что конференция в Мюнхене изменит для Украины и мира

03:00

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

02:35

Как визуально расширить маленькую ванную с помощью плитки

