Победительница Нацотбора сорвала голос на выступлении — что произошло

Победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELEKA попала в неприятную ситуацию во время выступления. Об этом сообщил блогер Роман Бутурлакин.
LELEKA исполняла свою песню "Ridnym", с которой поедет на конкурс в Вену. Фишкой трека стала длинная высокая нота, которую она удерживает в течение длительного времени. Во время исполнения песни голос певицы сорвался, и она не смогла продержать ноту достаточно долго. Артистка постаралась не расстраиваться, хотя выглядела разочарованной.
Певица сразу объяснила причину срыва — оказалось, что она болеет. Это привело к ослаблению голоса. LELEKA пообещала, что исправится и исполнит песню идеально, как только поправится.
"Я ту ноту вытяну! Мне просто надо выздороветь", — заверила певица.
Фанаты в зале поддержали исполнительницу овациями, однако комментаторы в сети не разделили их оптимизма. Мнения разделились: кто-то отметил, что певица уже не впервые не выдерживает эту ноту вживую, а некоторые пользователи встали на ее защиту.
"На Евровидении тоже так скажут "подождите я вытяну ту ноту"
"Я не понимаю, если артистка которая будет представлять Украину на Евровидении заболела – дайте вылечиться, отмените выступления, такими темпами, точно что скоро Laud поедет"
"До Евровидения почти 3 месяца, думаете не отдохнет и не подготовится?"
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
