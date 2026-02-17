Постеснялась бы: Джанабаева показала, как они изменились с Меладзе

Альбина Джанабаева показала фото с Валерием Меладзе, давностью 20 лет.

Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Кратко:

О чем вспомнила Альбина Джанабаева

Почему она разозлила пользователей

Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта жить в Испанию, показала совместное фото с Меладзе, когда еще тот был женат на своей первой супруге.

Соответствующим фото певица поделилась на своей странице в Instagram.

На фото, пара выглядит молодо и счастливо. Джанабаева больше похожа на дочь Меладзе, настолько младше своих лет она выглядит на изображении.

Джанабаева показала фото "до" и "после" / Фото Instagram/albinadzhanabaeva

Другая фотография, где муж с женой позируют в Дубае, показывает, как сильно изменились артисты.

Джанабаева показала фото "до" и "после" / Фото Instagram/albinadzhanabaeva

Однако ностальгическое фото вызвало неоднозначную реакцию в социальной сети. В частности, фоловеры певицы вспомнили, что в то время, когда Меладзе позировал для фото с Джанабаевой, он еще был жена на матери своих детей Ирине.

"Ну и для чего это показывать? 20 лет назад Меладзе был женат на Ирине. Хотя бы из уважения постеснялась бы…"; "То есть когда он еще был в первом браке?" — смеются в комментариях.

Роман Меладзе и Джанабаевой

Слухи о романе Меладзе и Джанабаевой появились еще в 2003-м, когда певец записал совместный трек с "ВИА Грой". Через год Альбина родила Меладзе сына, которого назвали в честь композитора Константина Меладзе. Тогда Валерий Меладзе действительно был женат на Ирине Малухиной. Пара развелась в 2014 году.

Ирина Меладзе не знала об изменах мужа / instagram.com/irinameladze_

О том, что артист изменяет, бывшая жена Меладзе узнала уже тогда, когда у Меладзе и Джанабаевой был ребенок. "Валерий рассказал, что у него есть отношения на стороне, даже есть ребенок. На вопрос „кто", он ничего не ответил. Но выяснить это было делом 20 минут. Я видела, что Альбина чересчур нервничает. Но не понимала причин такого поведения, ведь там были и другие участницы этого коллектива, они вели себя спокойно", - рассказывала в одном из интервью на российском ТВ Ирина Меладзе.

Отметим, как сообщал Главред, жена российского композитора Игоря Николаева, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, певица Юлия Проскурякова неожиданно пожаловалась на проблемы.

Ранее также российский муж запроданки Регины Тодоренко, которая недавно пыталась отравить человека, попал в поле зрение нарколога.

О персоне: Валерий Меладзе Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

