Кэти Перри готова выйти замуж за Джастина Трюдо, ее друзья встревожены - СМИ

Кэти Кэти якобы всерьез рассматривает возможность брака с новым бойфрендом и даже мечтает о ребенке.

Кэти Перри готова выйти замуж за Джастина Трюдо / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кэти Перри, Джастин Трюдо

Кратко:

Перри сразу после разрыва с Орландо Блумом начала встречаться с Трюдо

Друзья певицы переживают за нее

Близкое окружение популярной американской певицы Кэти Перри выразило тревогу по поводу того, как быстро развивается ее роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По информации Radar Online, Кэти якобы всерьез рассматривает возможность брака с новым бойфрендом и даже мечтает о ребенке. При этом друзья певицы переживают, что она может спешить, ведь со времени расставания с актером Орландо Блумом прошло относительно немного времени.

"Она была с Орландо почти десять лет, и сразу после разрыва начала встречаться с Джастином, не пропустив ни одного шага. И вдруг он стал для нее всем миром", - говорится в сообщении.

Напомним, Перри и Блум расстались прошлым летом; за годы совместной жизни у пары родилась пятилетняя дочь Дэйзи Доу. Через некоторое время Кэти и Джастина заметили вместе на яхте у побережья Санта-Барбары, после чего они перестали скрывать свои отношения.

"Это немного тревожно, потому что она не успела как следует переварить прошлые отношения. Но Кэти не хочет об этом слышать. Она постоянно повторяет, что никогда не была так счастлива", - добавил инсайдер.

О персоне: Кэти Перри Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. 13 раз номинирована на премию "Грэмми", имеет 6 наград Billboard Music Awards. Женщина года по версии издания Billboard (2012). Входит в список самых высокооплачиваемых музыкантов.

