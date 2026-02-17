Укр
Причину убийства Ивасюка спустя 47 лет назвал известный композитор — детали

Кристина Трохимчук
17 февраля 2026, 16:11
126
Александр Злотник высказал свою версию смерти известного певца.
Владимир Ивасюк биография
Владимир Ивасюк биография / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как погиб Владимир Ивасюк
  • В каком состоянии был певец
  • Что думает о гибели артиста Александр Злотник

Известный украинский композитор Александр Злотник обсудил в интервью Дмитрию Гордону различные версии смерти легендарного певца Владимира Ивасюка. Злотник изложил свои мысли о гибели звезды украинской сцены.

Тело Владимира Ивасюка нашли в Брюховецком лесу под Львовом 18 мая 1979 года. Советская власть настаивала на том, что певец наложил на себя руки и страдал от психических отклонений. Злотник считает, что проблемы артиста были связаны с хронической усталостью, однако он никогда не смог бы совершить самоубийство.

видео дня

"Мое убеждение, что нанести такой удар своим родным он не мог. Он немножко путал день-ночь, иногда он мог заработаться... По-разному бывает, иногда так переработаешь, что идешь в окно, а думаешь, что идешь в двери. Перенапряжение может быть", — признался композитор.

Владимир Ивасюк - причина смерти
Владимир Ивасюк - причина смерти / скрин из видео

По словам Злотника, причиной смерти знаменитого артиста стало убийство. Он также назвал возможный мотив преступников — вымогательство денег. Дмитрий Гордон заметил, что композиторы в советское время получали большие гонорары: в Украине заработок мог достигать 10 тысяч рублей в месяц, тогда как обычные граждане в лучшем случае получали 150 рублей. Злотник подтвердил, что доход Ивасюка был на таком же высоком уровне.

"Я сторонник того, что все-таки на него наехали и требовали деньги. Мне даже сон такой приснился, я был уверен, что с него требовали деньги и, видать, он не дал. Мы даже договорились с ним встретиться 1 мая", — вспомнил Александр Иосифович.

Владимир Ивасюк - как умер
Владимир Ивасюк - как умер / скрин из видео

Композитор рассказал, что они с Ивасюком договорились в те дни поехать в путешествие по Карпатам, однако, когда он приехал во Львов, связи с певцом уже не было. Описывая, что делал Владимир в последние дни жизни, он пришел к выводу, что советской власти было невыгодно убивать артиста. Александр Иосифович обратил внимание на то, что Ивасюк не выступал против линии партии.

"Он выбрал такое направление музыкальное. У него были песни и на русском языке, последней его работой был вокальный цикл на стихи Андрея Дементьева о брянских партизанах. Поэтому думаю да, шантаж и вымогательство", — высказался Злотник

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталью Могилевскую заподозрили в злоупотреблении нейросетями для обработки фото в Instagram. Из-за шквала комментариев артистке пришлось публично оправдываться перед аудиторией. Певица рассказала, как выглядеть отлично на фотографиях.

Также победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELEKA сорвала голос во время исполнения конкурсной песни "Ridnym". Видео попало в сеть - певица сразу объяснила причину срыва своей болезнью.

О персоне: Владимир Ивасюк

Владимир Михайлович Ивасюк - один из основателей украинской эстрадной музыки, сообщает Википедия. Автор 107 песен, 53 инструментальных произведений, музыки к нескольким спектаклям. Профессиональный врач, скрипач, играл на фортепиано, виолончели, гитаре, исполнитель песен, живописец. 18 мая 1979 года он найден повешенным в Брюховицком лесу под Львовом. Версия о самоубийстве была подвергнута сомнению и расследована дополнительно уже в годы независимости.

Владимир Ивасюк Дмитрий Гордон новости шоу бизнеса
