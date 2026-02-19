Укр
85-летний Аль Пачино и его 32-летняя экс-девушка подогрели слухи о воссоединении

Анна Подгорная
19 февраля 2026, 01:30
Нур Альфалла воспитывает двухлетнего сына от звезды "Крестного отца".
Нур Альфалла, Аль Пачино
Аль Пачино сейчас - что происходит между актером и Нур Альфаллой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nooralfallah, ua.depositphotos.com

  • Что известно об отношениях Аль Пачино и Нур Альфаллы
  • Почему возникли слухи, что пара снова вместе

В июне 2023 года американский актер Аль Пачино в четвертый раз стал отцом - сына Романа ему подарила режиссер Нур Альфалла. Она младше Пачино на 53 года.

Пара рассталась за несколько месяцев до появления мальчика. В 2024 году Нур закрутила роман с комиком Билом Маром - старше нее на 38 лет. Еще на Хэллоуин Альфаллу и Мара видели вместе на вечеринке, а теперь в западных таблоидах появились слухи о воссоединении режиссера и Пачино.

Как сообщает Daily Mail, 17 февраля вечером 32-летняя Нур и 85-летний Аль были замечены на одной вечеринке в Беверли Хиллз. Они покинули ее отдельно, но все же сели в один автомобиль. За рулем была Альфалла. Пара уехала в неизвестном направлении, и совместным появлением спровоцировала слухи о воссоединении.

Ранее Главред рассказывал, что вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта. Таким образом Шэрон даст возможность рок-артисту выходить на сцену снова и снова даже после смерти.

Также бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой. Джим Кертис поделился с поклонниками настоящей, негламурной стороной жизни со звездой.

Читайте также:

Личная жизнь Аль Пачино

Вопреки тому, что Аль Пачино говорит про свою личную жизнь мало, а чаще пытается ее даже скрыть, статус голливудского ловеласа он не теряет даже в своем элегантном возрасте. Актер никогда не был женат, и имел множесто романов - с Джилл Клейберг, Дайан Китон, Мартой Келлер, Кэтлин Куинлан, Тьюсдей Уэлд, Деброй Уингер, Мишель Пфайффер, Беверли Д’Анджело, Люсилой Сола, Яной Тэррант, Линдалл Хоббс, Ким Бейсингер и др. У Аль Пачино четверо детей, которые, по его словам, "лучшее, что с ним случалось" - Джулия Мария Пачино (1989), Антон Джеймс и Оливия Роуз Пачино (2001), Роман Пачино (2023).

