85-летний Аль Пачино и его 32-летняя экс-девушка подогрели слухи о воссоединении

Нур Альфалла воспитывает двухлетнего сына от звезды "Крестного отца".

Аль Пачино сейчас - что происходит между актером и Нур Альфаллой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nooralfallah, ua.depositphotos.com

Что известно об отношениях Аль Пачино и Нур Альфаллы

Почему возникли слухи, что пара снова вместе

В июне 2023 года американский актер Аль Пачино в четвертый раз стал отцом - сына Романа ему подарила режиссер Нур Альфалла. Она младше Пачино на 53 года.

Пара рассталась за несколько месяцев до появления мальчика. В 2024 году Нур закрутила роман с комиком Билом Маром - старше нее на 38 лет. Еще на Хэллоуин Альфаллу и Мара видели вместе на вечеринке, а теперь в западных таблоидах появились слухи о воссоединении режиссера и Пачино.

Как сообщает Daily Mail, 17 февраля вечером 32-летняя Нур и 85-летний Аль были замечены на одной вечеринке в Беверли Хиллз. Они покинули ее отдельно, но все же сели в один автомобиль. За рулем была Альфалла. Пара уехала в неизвестном направлении, и совместным появлением спровоцировала слухи о воссоединении.

Al Pacino, 85, and baby mama Noor Alfallah, 32, spark reunion rumours as they're seen leaving a party in Beverly Hills together https://t.co/8ifPeMxGWs — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 18, 2026

Личная жизнь Аль Пачино Вопреки тому, что Аль Пачино говорит про свою личную жизнь мало, а чаще пытается ее даже скрыть, статус голливудского ловеласа он не теряет даже в своем элегантном возрасте. Актер никогда не был женат, и имел множесто романов - с Джилл Клейберг, Дайан Китон, Мартой Келлер, Кэтлин Куинлан, Тьюсдей Уэлд, Деброй Уингер, Мишель Пфайффер, Беверли Д’Анджело, Люсилой Сола, Яной Тэррант, Линдалл Хоббс, Ким Бейсингер и др. У Аль Пачино четверо детей, которые, по его словам, "лучшее, что с ним случалось" - Джулия Мария Пачино (1989), Антон Джеймс и Оливия Роуз Пачино (2001), Роман Пачино (2023).

