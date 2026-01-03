Укр
Обречена быть проклятой: в РФ поставили жирный крест на певице-путинистке

Алена Кюпели
3 января 2026, 11:12
Путинистке Ларисе Долиной грозит глобальный канселлинг во все террористической России.
Путинистке Долиной грозит забвение
Путинистке Долиной грозит забвение / Коллаж Главред, фото Стархит

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, который осудил нападение России на Украину и был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за онкологии, высказался относительно российской певицы Ларисы Долиной и ее сомнительного будущего в террористической России.

Как пишут российские пропагандисты, Кушанашвили прокомментировал бытовое вечное хамство певицы, а также судовой случай, когда Долина пыталась отсудить квартиру у женщины, которая ее купила.

Прецендент Долиной

Тогда стало известно, что после продажи квартиры Долина отдала все деньги мошенникам. Позже она опомнилась и решила, что сделку нужно отменить в судовом порядке. То есть по-факту, покупательница оставалась и без денег и без квартиры. И суд таки встал на сторону хамоватой певицы, пока верховный суд РФ не отметил это решение.

Путинистка Долина опозорилась на выступлении
Путинистка Долина понесла наказание / Фото КП.ру

Данный прецендент вызвал волну возмущения в социуме и концерты Долиной стали массово отменять. А на те концерты, которые оставались в расписании, зрители просто не покупали билеты.

"Я с ужасом ждал заседания Верховного Суда, думал, неужели людей растопчут? Я могу поучаствовать в выселении Долиной. Жаднее, чем наши артисты, людей нет. Я знаю ее с 1992-го года, и когда-нибудь такое должно было случиться. Это чудовищный, воняющий, смердящий случай беззакония, который в середине декабря завершился изумленным лицом судьи, наблюдавшим происходящее: кто принимал эти решения, как можно не вернуть ни денег, ни квартиры?" - рассказал Кушанавили.

Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили высказался о Долиной/ Instagram/
otar.kushanashvili

По словам журналиста, он нисколько не сочувствует певице, ведь она все время обижала других людей. "Она просто на уровне бытового поведения всегда была грубой к людям. Ну человек долбанутый, блин. Просто психически больной: "У меня болезненная реакция на эти цветы. Не возьму". Или кого-нибудь одергивает: "Научитесь русскому языку!" Блин! Ну ты не камертон, не оракул. И теперь, когда люди дождались, они могут сказать: "Иди ты сама", — заявляет Отар.

Он также добавляет, что путинистке вряд ли удастся вернуть себе былую популярность и славу. "Люди приходят посмотреть, какая она сейчас в жизни, как она выглядит, как в зоопарк. Кому какое дело в России, какая она джаз-певица? Теперь ее визуальный ряд не располагает к сочувствию. Конечно, в какой-то степени это ненормально, когда толпой избивают. Но человек сделал для этого все. Мне кажется, что это настолько вопиющий случай, что она обречена быть проклятой до конца дней", — добавил он.

Напомним, Главред писал, ранее Сергей Стерненко перешел на русский язык и взаимно поздравил певицу-предательницу Ани Лорак с Новым годом, иронично поблагодарив за якобы "помощь" украинской армии. "Взаимно! Спасибо за постоянную помощь!", — написал Стерненко.

Ранее также легендарная певица София Ротару, которая в последнее время предпочитает непубличность, все же решила поздравить поклонников с Новым годом. Артистка опубликовала по-настоящему волшебную открытку.

О персоне: Лариса Долина

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

17:27

Только одно место в холодильнике: куда переставить молоко, чтобы оно не скисло

17:12

Первое полнолуние 2026 откроет новый этап: кого ждут перемены и удачаВидео

17:09

Сбивать "Шахеды" станет труднее: Флеш раскрыл новую опасность российских атак

