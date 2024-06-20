Осудивший нападение России Отар Кушанашвили, оказался в реанимации

Российский пропагандистский телеграмм-канал написал о том, что в террористической России госпитализировали телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили, который осудил нападение России на Украину.
Как сообщил канал Mash, Отара Кушанашвили госпитализировали в Красногорске Московской области. Информацию об этом Mash подтвердил его продюсер. Диагноз: асцит напряжённый (скопление жидкости в животе). Сейчас шоумен в реанимации, но в сознании.
"По нашей информации, Кушанашвили стало плохо несколько недель назад. Жаловался на вздутый живот, слабость и одышку. Сегодня вместе с близкими он сам доехал до медиков и сдал анализы. Затем его положили в больницу", - написал канал.
Кто такой Отар Кушанашвили?
Отар Кушанашвили — грузинский и русский музыкальный журналист и телеведущий.
28 марта 2016 года Служба безопасности Украины сообщила о запрете въезда в Украину Отару Кушанашвили на три года.
В 2022 году Отар Кушанашвили категорически осудил войну в Украине и вступил за дочь пропагандиста Владимира Машкова Марию, осудившую кровавую политику диктатора-президента РФ Владимира Путина.
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