На глазах у детей: миллионер застрелил популярную певицу на вилле в Турции

Мужчина приревновал свою жену и застрелил ее, увидев что-то в телефоне.

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Миллионер застрелил свою жену / Коллаж Главред, фото Hurriet

Британский бизнесмен убил свою жену, а затем, предположительно, застрелился сам.

53-летний Дэвид Томас Блит застрелил певицу, телеведущую и комика Викторию Веру Блит на их вилле в Анкаре, Турция, пока трое их маленьких детей находились дома.

Сначала он выстрелил в свою жену, а затем направил тот же пистолет на себя, получив пулю в голову, сообщила турецкая газета Hürriyet.

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Предполагается, что пара поссорилась из-за сообщений, которые он нашел на телефоне Виктории.

Сестра Виктории Александра написала в Instagram: "С глубокой печалью и болью я должна сообщить, что моя любимая и прекрасная сестра, солнышко нашей жизни, которая принесла нам столько радости своим смехом, позитивным настроем, драйвом и энергия, покинула нас навсегда. Пожалуйста, я вас всех прошу, дайте нам время ради детей. Моя семья переживает очень трудное время, потому что мы потеряли обоих родителей", - написала она.

За их детьми – четырех, 10 и 14 лет – присматривают родственники, приехавшие в Турцию. "Недавно мы похоронили нашего отца, а теперь и нашу сестру и зятя, и нам нужно время, чтобы прийти в себя, но больше всего нам нужно быть здесь ради детей", - добавила сестра знаменитости.

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