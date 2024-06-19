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"Весь в крови": украинский певец чуть не погиб под обстрелом

Элина Чигис
19 июня 2024, 05:00
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EL Кравчук рассказал, как в детстве он чуть не погиб от обстрелов в Сирии.
EL Кравчук
EL Кравчук поделился воспоминаниями из детства/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/el.kravchuk/

Украинский певец EL Кравчук, который сейчас часто выступает на благотворительных концертах для ВСУ, поделился жуткими воспоминаниями из детства.

На своей странице в Instagram артист отметил, что ему еще в детстве пришлось узнать, что такое война. Как оказалось, отец певца - военный и у него была командировка в Сирии, куда отправился и Кравчук с мамой. И в середине 1980-х певец в городе Алеппо попал под обстрел, когда шел в школу. Спасла артиста мама, которая прикрыла его собой.

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"Это было в городе Алеппо в Сирии, примерно в 1984 году. Однажды мама решила провести меня в школу, именно тогда появились снайперы на крышах. Начался автоматный обстрел. Мама закрыла меня собой, легла на землю и стала ползти к дереву персика, что росло на улице. Мы спрятались под этим деревом, я был весь в крови из-за царапины от асфальта, но мы были живы. Мы даже улыбались, сидя под персиком. Этот момент я никогда не забуду", – рассказал артист.

Кто такой EL Кравчук?

EL Кравчук - украинский певец, актёр и телеведущий. В 1995 году подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и победил в нём. Началась запись первого альбома. В 1996 году подписал контракт с лейблом "Музыкальная биржа" и поступил в Киевскую государственную консерваторию. В 1997 году вышел первый альбом исполнителя "Ничей". В 2003 году Кравчук сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральной постановке "Гамлет" (режиссёр — Андрей Жолдак). Кравчук принял участие в 85 спектаклях в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польше, Германии, России, Сербии.

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Отметим, недавно Наталья Могилевская порадовала своих поклонников милейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.

А также недавно Настя Каменских обратилась к Потапу по поводу годовщины их свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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