"Меня бесит": EL Кравчук раскритиковал поведение Ивана Дорна

Украинский певец EL Кравчук признался, что действительно думает об Иване Дорне - и не разделяет его взгляды, несмотря на ранние приятельские отношения.

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Иван Дорн и El Кравчук давно дружат, но взгляды у них сильно разнятся / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный украинский поп-певец и легенда эстрады 1990-х EL Кравчук откровенно рассказал о своих отношениях с Иваном Дорном ‒ мол, они приятельствуют, но артист не разделяет дорновские взгляды. Об этом Кравчук рассказал в программе "Муз Тренд".

"Меня бесит в украинском шоу-бизнесе Ваня Дорн. Я к нему классно отношусь, мы друзья. Мы друзья, правда. И я говорю ему то же самое. Как можно иногда говорить то, что он говорит? Он говорит: "Андрей, ты понимаешь, я не думал". А я отвечаю: "Надо думать, а потом говорить", — признался певец.

Дело в том, что Дорн регулярно попадает в скандалы ‒ выступал на Бали перед россиянами в новогоднюю ночь. Также сказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, война в Украине — "ссора братских народов". В то же время он якобы активно жертвует деньги на нужды ВСУ, хотя и в саму Украину возвращаться из-за границы не желает.

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Кто такой Иван Дорн? Иван Александрович Дорн - украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актёр и телеведущий. Основатель и директор дома культуры и музыкального издательства Masterskaya, сообщает "Википедия".

Иван Дорн - последние новости об артисте

Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

В интервью проекту "Говорящие головы" он заявил, что продолжит говорить на русском. Звезда считает, что язык ни в чем не виноват. Хотя он понимает всех, кто переходит на украинский и говорит, что это прекрасно.

До того артист также прокомментировал слухи о распространяемой русскими пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.

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