Иван Дорн рассказал, с кем в России сохранил общение, несмотря на войну

Иван Дорн рассказал, с кем из России общается / instagram.com/dorn_ivan

Украинский певец Иван Дорн в интервью для шоу Говорящие головы ответил на два вопроса, которые часто задают отечественным знаменитостям: существуют ли "хорошие русские" и остались ли связи в стране-агрессоре?

"Стыцамен" честно ответил, что не считает поголовно всех людей, которые живут в России, негодяями. Он уверен - там еще остались разумные люди. Они не в большинстве из-за пропаганды и отсутствия оппозиционного лидера, который мог бы их сплотить.

"Они же всех оппозиционеров посадили, отравили, "исправили". У них же нет лидера, который скажет: "Давайте соберемся и дадим джазу". А этой импровизации не произойдет. Российские власти сделали все, чтобы не было этого лидера", - говорит Дорн.

Он также рассказал, что на "той стороне" у него практически не осталось близких, с которыми он поддерживает связь. В основном он по телефону время от времени говорит с теми, кто понимает весь ужас, на который Путин обрек Украину и свою страну, но растерян, и не понимает, как с этим жить дальше.

К таким Дорн относит свою стилистку, которую называет близким другом: "Наверное, только созванивался несколько раз со своей стилисткой. Она поддерживает Украину и пытается понять, как быть лично ей в дальнейшем. Может еще несколько звонков было. Преимущественно с теми, кто растерян и не понимает, что происходит со стороны власти и российских движений. Они не понимают, как действовать, как противодействовать, уезжать или не уезжать".

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Ранее американский писатель-фантаст Джордж Мартин высказался против войны в Украине. При этом он сделал противоречивое замечание о русских и правящей верхушке Кремля.

Также Главред писал, что финский актер Вилле Хаапасало, известный широкой публике благодаря роли в фильме Особенности национальной охоты, решил закрыть "русский ресторан" в Хельсинки в знак солидарности с Украиной.

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