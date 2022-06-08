Творец Игры Престолов Джордж Мартин назвал Путина головорезом, но заступился за россиян

Джордж Мартин считает Путина преступником, а россиян - хорошими людьми / facebook.com/georgerrmartinofficial

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин, получивший известность благодаря циклу романов Песнь Льда и Пламени и его киноадаптации гра престолов, в своем блоге под названием Не блог (Not a blog) выразил свое отношение к войне в Украине, России, русским и президенту Путину.

В политике литератор придерживается антивоенных и демократических взглядов, поэтому безоговорочно признает вторжение РФ в Украину войной и выступает против преступных действий Кремля.

Однако Мартину, похоже, сложно смириться с мыслью о том, что в войне виноват весь российский народ, а не лишь его правящая верхушка. К россиянам он относится весьма снисходительно, полагая, что они лишь стали жертвами исторической уловки, в которой с хорошими людьми постоянно случаются плохие вещи. Например, президент-тиран вроде Путина.

"Большой мир так уродлив, что я едва могу смотреть новости. Что я могу сказать о нападении России на Украину, чего еще не сказали другие? Несколько лет назад я был на конференции в Санкт-Петербурге. Это было весело, город был великолепным, а русские фанаты и писатели — даже пограничники — были такими теплыми и приветливыми. Путин преступный головорез. Хотя, похоже, это история мира. Хорошие люди с отвратительными лидерами. Слушая отчеты о боях, я чувствую себя таким злым, таким беспомощным…", - пишет фантаст в своем блоге.

Джордж Мартин считает Путина преступником, а россиян - хорошими людьми / georgerrmartin.com/notablog

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Ранее российский писатель Борис Акунин предсказал крах путинской империи и объяснил, что Россия проиграла войну в первые же дни полномасштабного вторжения в Украину.

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