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"Правитель верил в свою звезду": Борис Акунин назвал 5 причин, почему РФ уже проиграла войну

5 июня 2022, 02:33

Писатель уверен, что "никакие локальные успехи уже не принесут победы", а Империю Путина ждет разруха.

Борис Акунин рассказал, почему РФ уже проиграла войну / facebook.com/borisakunin

Российский писатель Борис Акунин, который занял сторону Украины в развязанной РФ войне, в своем блоге написал, каким будет дальнейшая судьба России.

Академик и литературовед занимается созданием цикла произведений под названием История российского государства, в котором он простыми словами излагает прошлое русской государственности.

В своем блоге в Telegram Акунин предположил, какой может быть эта самая история через 10 лет. Так писатель предсказывает РФ неминуемый крах и проигрыш в войне с Украиной. Том, посвященный этой гибели путинского режима, он назвал Окончательный крах Империи.

На вопрос, почему же Украина одержит победу, а президент, если и выживет, останется с носом, у Акунина есть целых 5 ответов: "Украинская армия оказалась сильнее, чем он (Путин - прим. редактора) думал; российская армия оказалась слабее, чем он думал; украинское общество оказалось неожиданно консолидированным; украинское руководство оказалось неожиданно дееспособным; противодействие Запада оказалось неожиданно мощным".

То, что эти факторы были не учтены президентом РФ перед тем, как он развязал полномасштабную войну, дают писателю достаточно оснований полагать, что "окончательный крах Империи" неизбежен.

"Правитель верил в свою звезду и, подобно Николаю II, привык уповать на Бога, который в роковой час спасет Своего помазанника. В результате диктатор повел себя привычным для него образом: от лихорадочной активности февраля перешел к сомнамбулической прокрастинации, которая растянулась на месяцы. ... В Москве надеялись переломить ситуацию на фронте, не понимая, что никакие локальные успехи уже не принесут победы. Блицкриг может сойти с рук, только когда он – блиц (с нем. молния - прим. редактора). Если же у мира – всего мира – было время сплотиться против агрессора, война проиграна", - подытожил Акунин.

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Ранее украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон раскритиковал "сочувствующую Украине" российскую журналистку Ксению Собчак за то, что она старается усидеть на двух стульях.

Оппозиции в РФ не верит и украинский ведущий российского происхождения Алексей Суханов. "Сочувствующих", вроде Дудя и Собчак, он считает лишь более тонким инструментом российской пропаганды.

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