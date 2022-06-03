"Боится разозлить Путина": Гордон прошелся по журналистке, которая сочувствует Украине

Дмитрий Гордон высказался по поводу Собчак. Скриншот YouTube

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон считает, что российская журналистка Ксения Собчак старается усидеть на двух стульях. Так, с одной стороны, она якобы сочувствует Украине, против которой россия начала агрессивную войну, с другой – боится разозлить президента страны-агрессора путина.

Такое мнение Гордон выразил в интервью ведущей программы "Ходят слухи" Рамине Эсхакзай. Эти двойные стандарты он назвал личной драмой российской журналистки, которая позиционирует себя как оппозиционер.

"Она, безусловно, очень талантливый человек. Прекрасный журналист. Но она, помимо всего прочего, близка с путиным. И я думаю, что она хочет одной задницей усидеть на двух стульях: и Украине посочувствовать, и у путина из милости не выйти", – сказал Гордон.

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"Я думаю, в этом ее большая драма. Она должна понимать, что нужно определяться: или ты на стороне зла, или ты на стороне добра", – подчеркнул журналист.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал видео, как якобы для путина проверяют готовность ритуальных услуг.

В видео, которым журналист поделился на своей странице в Instagram, работник службы ритуальных услуг спрашивает, протерли ли гроб, открыли ли шампанское, предполагая похороны российского агрессора путина.