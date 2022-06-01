"Все готово": Гордон показал, как для Путина приготовили гроб и катафалк

Гордон "похоронил" Путина / УНИАН

Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал видео, как якобы для путина проверяют готовность ритуальных услуг.

В видео, которым журналист поделился на своей странице в Instagram, работник службы ритуальных услуг спрашивает, протерли ли гроб, открыли ли шампанское, предполагая похороны российского агрессора путина.

Он также выходит на улицу, где стоит катафалк. Автомобиль украшает портрет путина с черной траурной лентой.

Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал в соцсети видео, снятое в одном из детсадов России. На кадрах - малолетний россиянин бросается с кулаками на свою воспитательницу и начинает ее жестоко избивать. Причем, делает он это профессиональными ударами.

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Мальчик бьет воспитательницу по голове, туловищу и даже ногами. Интересно, что сама женщина реагирует на выходки своего воспитанника спокойно. А ее коллега за кадром говорит, мол, срывается занятие.