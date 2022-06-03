"Собчак - кукла Путина, Дудь - мягкая пропаганда": Суханов объяснил, почему не верит оппозиции в РФ

Суханов объяснил, почему не верит оппозиции в РФ / скриншот

Украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился в РФ и работал там до 2014 года, высказался о Ксении Собчак и Юрие Дуде.

Отвечая на вопрос телеведущего Славы Демина, являются ли Собчак и Дудь оппозиционными журналистами, Суханов сказал. "Нет. [калл - неценз.]. Я не верю им".

По его мнению, журналистка Ксения Собчак, как и ее коллега Юрий Дудь – инструменты российской пропаганды.

"Собчак – это вообще кукла Путина и кукла Кремля. Вообще, на ней надо поставить крест. Дудь – это представитель так называемой мягкой пропаганды", – заявил он.

Читайте такжеПолякова разоблачила Собчак: что журналистка думает про УкраинуСуханов отметил, что ни оппозиционные журналисты, ни политики из РФ не признают Украину независимой европейской страной, которая имеет права, равные с РФ.

Также он считает, что нельзя верить и российским оппозиционным политикам и общественным деятелям. Он заявил, что Алексей Навальный, Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров "больны имперскостью".

Ранее телеведущий Алексей Суханов признался, что не верит в искренность антивоенных высказываний российских звезд. Журналист убежден, что актриса Лия Ахеджакова единственная, кто не пытается убедить украинцев в их братских связях с россиянами.

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