"Она не больная": Суханов назвал единственную россиянку, к которой осталось уважение и доверие

Суханов назвал единственную россиянку, которой верит / скриншот

Украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился в РФ и работал там до 2014 года, признался, что не верит в искренность антивоенных высказываний российских звезд.

Журналист убежден, что актриса Лия Ахеджакова единственная, кто не пытается убедить украинцев в их братских связях с россиянами, заявил он в эфире программы "Ранок з Україною".

"Окончательно я верю только одной личности из всего этого истеблишмента – Лии Ахеджаковой. Вот ей почему-то верю. Не знаю почему. А все остальное напоминает мне мягкую пропаганду. Люди, которые живут в том обществе, пропитаны нормами этого общества. И они все больны на имперскость. Ахеджакова – она не больна на имперскость. Она какая-то неимоверная европейская личность. Я встречался с ней, видел ее в разных обстоятельствах. Она не больная. Она – действительно европейский человек", – пояснил Суханов.

Ранее Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину в войне с Россией, восхитилась героизмом украинцев.

Читайте такжеАхеджакова рассказала, как изменился Путин за 16 лет у власти: "тогда я его поддерживала"На своей страничке в Instagram она отметила, что в последнее время получает, сотни приглашений посетить те или иные города Украины.

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