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Дорн рассказал, когда снова планирует посетить Москву

5 мая 2022, 16:45

Дорн рассказал, что будет делать на похоронах путина.

Иван Дорн
Иван Дорн планирует визит в Москву/ instagram.com/dorn_ivan

Украинский артист и певец Иван Дорн рассказал, как будет праздновать победу Украины и похороны Путина, а также когда посетит Москву.

Об этом артист рассказал в программе "Факты".

Так, Дорн заявил, что появится в россии, когда Москва будет под украинским флагом. Именно поэтому запрет на въезд в страну убийц на 50 лет не расстроил музыканта.

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"Может, приедем тогда, когда Москва будет под украинским флагом. Начнем с Краснодарского края, заберем его обратно, Таганрог, все остальное, а потом до Москвы дойдем, поставим флаг. Скажем: Нам не нужно к вам ездить, теперь вы к нам будете ездить", — сказал артист.

На случай смерти диктатора путина, который развязал ужасную войну против Украины, певец уже приготовил бутылку водки и праздничный салют.

"Я не жалею о том, что не увижу его похороны. Я не видел похороны Сталина, так и Путина не увижу. Ничего страшного. Я бы отпраздновал сто процентов. У меня уже бутылка водки стоит на этот день и салюты" – сказал исполнитель.

Артист признался, что в честь победы Украины в войне с Россией хотел бы устроить большой концерт в Киеве вместе с другими артистами. Дорн надеется, что этот день наступит совсем скоро.

"Очень хочу вернуться в Киев и устроить большой концерт вместе с другими нашими артистами. Я хотел бы увидеть всех живыми, всех своих родных, друзей. И просто людей, жителей Киева, которых и сейчас продолжают обстреливать, как почти всю Украину. Но праздник нашей победы будет реально классным! Я его очень жду и, надеюсь, он произойдет как можно скорее", – сказал Дорн.

viber
Иван Дорн
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