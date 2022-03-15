В РФ запретили концерты артистов, выступивших против войны в Украине: список "неугодных"

В РФ запретили концерты артистов, выступивших против войны в Украине / соцсети

В России начали запрещать приглашать на концерты российских звезд, которые высказались против войны в Украине.

Под запретом теперь и некоторые украинские звезды, осудившие президента РФ Владимира Путина за кровопролитие в Украине, сообщает "Агентство".

По данным издания, с некоторых российских звезд начали брать обязательство, что они не будут выходить на сцену с какой-либо украинской символикой и не будут высказываться об агрессивном вторжении РФ в Украину 24 февраля.

Украинские звезды, которым запретили выступать в РФ: Иван Дорн, Макс Барских, Надя Дорофеева, Потап и Настя Каменских, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Монатик, Алексеев, группы "Океан Эльзы", "Один в каноэ", "Нервы".

Российские звезды, которым запретили выступать в РФ: Максим Галкин, Валерий Меладзе, Борис Гребенщиков, рэперы НойзМС и Oxxxymiron, группы "Каста", Anacondaz, "Кровосток", "Порнофильмы", "2Маши".

t.me/wwwagentsmedia

t.me/wwwagentsmedia

Напомним, бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что война в Украине - это "удобное оправдание" для "русофобии" и назвал полномасштабное вторжение России в Украину, "кризисом".

Также мы сообщали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса, примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению жильяукраинским беженцам.

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