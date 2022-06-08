Звезда Особенностей национальной охоты закрыл ресторан русской кухни в знак солидарности с Украиной

Вилле Хаапасало закрыл ресторан русской кухни из-за войны в Украине / Коллаж

Финский актер, ведущий и ресторатор Вилле Хаапасало, известный широкой публике благодаря роли в фильме Особенности национальной охоты, принял решение о закрытии одного из своих ресторанов в Хельсинки.

Речь идет о тематическом заведении под названием Davai Davai (Давай Давай), посвященный российской и советской культуре с соответствующим оформлением и кухней.

Свое решение Хаапасало в интервью для финского издания Helsingin Sanomat объяснил следующим образом: "Тема ресторана в нынешние времена стала неуместной". Davai Davai закрылся в средине мая. Там до осени пройдет ребрендинг, заведение сменит идею и название.

В начале марта актер высказался в поддержку Украины в противостоянии российской агрессии: "Нападение России на Украину незаконно и ужасно неправильно, как и любая война. Горе, тревоги и беды, которые людям приходится испытывать во время войны, разрушительны. И самое страшное это страдание детей".

Хаапасало проводит благотворительные концерты и тематические вечера под названием Slava Ukraine, во время которых организовывает сбор средств для пострадавших от войны с РФ, и угощает гостей блюдами украинской кухни.

Читайте такжеЗвезда Голливуда Джон Сина поддержал Украину и встретился с подростком-беженцем из Мариуполя

Ранее американский писатель-фантаст Джордж Мартин высказался против войны в Украине. При этом он сделал противоречивое замечание о русских и правящей верхушке Кремля.

В то же время российский писатель Борис Акунин предсказал крах путинской империи и объяснил, что Россия проиграла войну в первые же дни полномасштабного вторжения в Украину.

Другие новости: