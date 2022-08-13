Дорн рассказал, на каких условиях даст в России концерт

Иван Дорн / https://www.instagram.com/dorn_ivan/?hl=ru

Украинский певец Иван Дорн, который долгое время строил карьеру в России, но как и многие звезды, принял позицию Украины в жестокой войне с Россией, назвал условия, при которых он поедет в РФ с гастролями.

Как рассказал он в программе ЖВЛ, Дорн споет для страны-террориста, если состоится смена власти РФ, перед Украиной извинятся все жители России, страна-агрессор признает границы и независимость Украины. Он добавил, что до этого не появится перед россиянами, так как у них нет уважения к нам.

"В первую очередь должна власть поменяться. Они должны извиниться перед нашей страной. Вернуть всю географическую нашу позицию и они должны признать нас, как независимое государство. До этого нет, потому что уважения нет", – заявил Дорн.

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Артист также прокомментировал слухи о распространяемой пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.

Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение россии на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

В интервью проекту "Говорящие головы" он заявил, что продолжит говорить на русском. Звезда считает, что язык ни в чем не виноват. Хотя он понимает всех, кто переходит на украинский и говорит, что это прекрасно.