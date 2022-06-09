"В вопросе языка мне все равно": Дорн озвучил свою позицию

Иван Дорн считает, что "язык ни в чем не виноват". Скриншот YouTube

Известный украинский певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение россии на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

В интервью проекту "Говорящие головы" он заявил, что продолжит говорить на русском. Звезда считает, что язык ни в чем не виноват. Хотя он понимает всех, кто переходит на украинский и говорит, что это прекрасно.

"Я не столь категоричен в отношении языка. Я все равно после этого останусь украинцем. Я прекрасно понимаю тех, кто переходит на украинский язык и это прекрасно. Потому что это прекрасный язык и он должен распространяться как можно шире", - говорит он.

Дорн также сообщил, что будет музыку свою записывать больше на украинском языке, но от русского языка он отказываться тоже не собирается. "Язык в этом случае не в чем не виноват", - добавил артист.

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Напомним, ранее Дорн ответил на два вопроса, которые часто задают отечественным знаменитостям: существуют ли "хорошие русские" и остались ли связи в стране-агрессоре? "Стыцамен" честно ответил, что не считает поголовно всех людей, которые живут в России, негодяями. Он уверен - там еще остались разумные люди. Они не в большинстве из-за пропаганды и отсутствия оппозиционного лидера, который мог бы их сплотить.