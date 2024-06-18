В США арестовали Джастина Тимберлейка

Американский певец Джастин Тимберлейк был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом состоянии в понедельник вечером в Нью-Йорке.
По данным Page Six, во вторник певец должен предстать перед судом для предъявления обвинения, сообщил представитель суда Саг-Харбора. Подробности ареста Тимберлейка стали известны не сразу.
На данным момент иноСМИ пытаются разузнать подробности инцидента, чтобы проинформировать своих читателей.
Кто такой Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк - американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр. Обладатель четырёх премий "Эмми" и девяти премий "Грэмми". По данным Википедии, Джастин Тимберлейк пришёл к славе в качестве одного из солистов бой-бэнда ’N Sync.
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Напомним, ранее принц Луи, который славится своей харизмой и непосредственным поведением, отличился на официально мероприятии собственным танцем. За новую выходку его даже отругала его сестра, принцесса Шарлотта.
Также стало известно о том, что дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло ждала четыре года, чтобы отказаться от имени своего отца — после разногласий во время битвы за опеку, когда ей было всего 14 лет.
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