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Принц Луи станцевал смешной танец во время официальной церемонии

Алена Кюпели
15 июня 2024, 23:51
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Принц Луи в своем репертуаре повеселил подданных.
Кейт Миддлтон с детьми
Кейт Миддлтон с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Луи, который славится своей харизмой и непосредственным поведением, отличился на официально мероприятии собственным танцем. За новую выходку его даже отругала его сестра, принцесса Шарлотта.

По данным Page Six, шестилетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал на видео, когда прыгал у окна бывшего офиса герцога Веллингтона, ожидая начала церемонии.

Шутки буйного члена королевской семьи, похоже, не были одобрены его 9-летней сестрой, которая, как было видно, упрекала своего младшего брата.

видео дня

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Также было замечено, как юноша возился со шнуром от штор и энергично зевал, стоя у окна. Когда королевская семья смотрела на официальное мероприятие с балкона, можно было увидеть, как он корчил смешные рожицы.

На протяжении многих лет у маленького Луи появилась очаровательная привычка развлекать своих подданных забавными выражениями лица.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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