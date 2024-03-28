У Кейт Миддлтон рак: стало известно, на какой стадии нашли болезнь

Несколько дней назад Кейт Миддлтон шокировала мир новостью о своей болезни раком.

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Эксперт раскрыла подробности болезни Кейт Миддлтон / Коллаж Главред, фото скриншот

Королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая буквально несколько дней назад шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

Комментируя отношения семьи Кейт к случившемуся, она сказала, что родители принцессы Уэльской Кэрол и Майкл, "обрадованы" тем, что рак был обнаружен на ранних стадиях, и чувствуют себя "обнадеженными тем фактом, что химиотерапия является профилактической химиотерапией".

По информации Page Six, у нее очень дружная группа друзей. "Особенно в Норфолке, там очень близкие друзья", — рассказала королевский эксперт Кэти Николл. "Но я думаю, что настоящими якорями в ее жизни являются ее родители… и ее брат Джеймс… и ее сестра Пиппа", - добавляет она.

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"Хотя вы, конечно, не часто видите их сфотографированными вместе, они очень часто присутствуют на заднем плане", — продолжила она. "Они абсолютно фундаментальны", - полагает эксперт.

Ранее ее брат Джеймс поделился посланием, где выразил поддержку своей старшей сестре после ее шокирующего заявления.

"За эти годы мы вместе покорили множество гор. Мы всей семьей покорим и эту", — подписал он трогательный пост.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская поддержала принцессу Кейт Миддлтон в тяжелое для королевской семьи время.

А также Шеннен Доэрти, страдающая от четвертой стадии рака груди, обратилась к принцессе Кейт Миддлтон, у которой недавно тоже нашли онкологическую болезнь.

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