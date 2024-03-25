Стало известно, почему Кейт Миддлтон не сообщила новость о болезни принцу Гарри и Меган

Королевский эксперт раскрыл настоящую причину, по которой состояние принцессы держали в тайне.

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Кейт Миддлтон и Меган Маркл не очень дружны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кейт Миддлтон и принц Уильям не рассказали Гарри и Меган Маркл о ее раке, потому что им "нельзя доверять", заявил королевский эксперт.

По информации The Sun, 42-летняя принцесса Уэльская рассказала миру о своей борьбе за здоровье в эмоциональном видео обращении в пятницу. Мама троих детей сказала, что это стало для нее "огромным шоком" после дальнейших обследований после операции на брюшной полости в январе.

Но источник сообщил New York Post, что Гарри и Меган узнали о Кейт тогда, когда об этом узнал весь остальной мир.

видео дня

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Инсайдер сказал: "Они понятия не имели и узнали об этой новости примерно в то же время, когда об этом узнал остальной мир".

После заявления Кейт герцог и герцогиня Сассекские опубликовали короткое заявление.

Теперь королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что своенравным членам королевской семьи не сообщили о ее диагнозе, потому что "им нельзя доверять".

"Между братьями существует глубокий раскол – это мы знаем. Мы также знаем, что они, очевидно, не разговаривали уже много месяцев, и причина, конечно, в том, что в течение четырех лет они создавали бесконечные проблемы королевской семье, и поэтому им нельзя доверять", - добавил он.

Напомним, у жены принца Уильяма Кейт Миддлтон обнаружили рак. Об этом рассказала сама принцесса Уэльская в видеообращении. Она раскрыла подробности лечения и попросила о приватности.

Также известный ведущий рассказал о нервном срыве Кейт Миддлтон - Пирс Морган считает, что принцесса Кэтрин переживает серьезный кризис из-за повышенного внимания общества к своему здоровью.

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