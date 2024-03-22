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"Серьезный кризис": известный ведущий рассказал о нервном срыве Кейт Миддлтон

Элина Чигис
22 марта 2024, 14:19
Известный ведущий предположил, что исчезновение Кейт Миддлтон связано с ее нервным срывом.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Пирс Морган рассказал о проблемах Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Уже несколько месяцев все СМИ только и рассуждают об исчезновении принцессы Кейт Миддлтон из общественности после операции на брюшной полости.

На этот счет высказался и популярный британский ведущий Пирс Морган.

По его мнению, Кейт намеренно ушла из поля зрения поклонников и прессы из-за давления со стороны общественности на королевскую семью.

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"Я думаю, что давление на Кейт в течение длительного времени было совершенно невыносимо. У нее сейчас серьезный кризис, связанный со здоровьем, вдобавок она воспитывает троих маленьких детей, словно в аквариуме с золотыми рыбками. Все это вместе — очень тяжело для любой молодой женщины", — сказал Пирс в передаче "Где Кейт Миддлтон?"

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Добавим, команда Кейт Миддлтон работает над тем, чтобы возвращение прошло "как можно более гладко". Помощники обсуждали с женой принца Уильяма возможность прибыть в церковь в пасхальное воскресенье 31 марта.

А также ходят слухи, что Кейт Миддлтон скрывается ото всех из-за неверности мужа. Ему приписывают длительный, с 2019 года, роман с Роуз Хэнбери, маркизой Чолмондели, которая раньше была подругой принцессы Уэльской.

Читайте больше о Миддлтон:

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