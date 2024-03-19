Маркиза-разлучница: "любовница" принца Уильяма заговорила про скандал с Миддлтон

Роуз Хэнбери дала комментарий про исчезновение принцессы Уэльской и ее роман с будущим монархом.

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Роуз Хэнбери ответила на слухи про роман с принцем Уильямом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

В средине января Кенсингтонский дворец сделал заявление, согласно которому принцесса Кэтрин Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. В связи с хирургическим вмешательством она взяла вынужденный отпуск от королевских обязанностей. Часть из них она решила выполнять удаленно, насколько ей позволит реабилитация после операции.

В заявлении также отмечалось, что отсутствие Кейт Миддлтон продлится как минимум до конца марта. Тем не менее уже через несколько недель после новостей про операцию в прессе появились тревожные слухи про состояние здоровья жены принца Уильяма.

Чтобы успокоить подданных, Кенсингтонский дворец выпустил портрет принцессы в окружении троих ее детей, однако позже принцессе Уэльской самой пришлось опровергнуть его подлинность. Не удивительно, что это событие лишь укрепило уверенность любителей теорий заговора в том, что в семье Уильяма и Кэтрин не все гладко.

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Одно из главных предположений состоит в том, что Кейт Миддлтон скрывается ото всех из-за неверности мужа. Ему приписывают длительный, с 2019 года, роман с Роуз Хэнбери, маркизой Чолмондели, которая раньше была подругой принцессы Уэльской.

Кенсингтонский дворец эти слухи комментировать не стал, однако Роуз Хэнбери не смогла терпеть волну хейта, которая на нее обрушилась. Юрист маркизы Чолмондели сделал заявление от ее имени. "Эти слухи полностью фальшивы", - цитирует слова адвоката вероятной любовницы принца Уильяма издание Page Six.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Ранее принц Уильям, супруг принцессы Уэльской, экстренно отказался от важного мероприятия, где должен был присутствовать, как старший член британской королевской семьи. Его отлучку связывают с состоянием здоровья Миддлтон.

Также стало известно, почему Кейт Миддлтон не выходит на публику после операции, и как сильно хирургическое вмешательство повлияло на семью Уэльских в целом.

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