Вместе с семьей: Кейт Миддлтон приняла сложное решение

Кейт Миддлтон планирует появиться в общественности в пасхальное воскресенье.

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Кейт Миддлтон возвращается к обязанностям / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Кейт Миддлтон уже несколько месяцев в центре внимания всех СМИ. После операции на брюшной полости Кейт пропала с радаров в связи с длительной реабилитацией, но поклонники принцессы начали бить тревогу, что с их любимицей что-то случилось.

Как стало известно, Кенсингтонский дворец разрабатывает план "мягкого возвращения" Миддлтон к публичной и общественной жизни. Об этом сообщило издание The Times, ссылаясь на информацию от королевских инсайдеров.

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Команда принцессы работает над тем, чтобы возвращение прошло "как можно более гладко". Помощники обсуждали с женой принца Уильяма возможность прибыть в церковь в пасхальное воскресенье 31 марта, чтобы присутствовать на ежегодной пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре вместе с семьей.

Затем, скорее всего, будет отдых с детьми во время каникул, а с 17 апреля Кейт полноценно вернется к королевским обязанностям.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Напомним, недавно в соцсетях принца Уильяма и Кейт Миддлтон появилось первое официальное фото принцессы, на котором она позировала с детьми. Внимательные фанаты заподозрили, что снимок отфотошопленный, после чего разгорелся настоящий скандал.

А также стало известно, что Меган Маркл хочет помириться с Кейт Миддлтон и уже начала делать первые шаги для этого.

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