"Лицо приклеили": Кейт Миддлтон заподозрили во лжи

В соцсетях принца и принцессы появилось первое фото Кейт Миддлтон после операции, но фанаты заподозрили нечистое.

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Фанаты Кейт Миддлтон разочарованы новым фото принцессы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Вчера, впервые после операции Кейт Миддлтон на брюшной полости, опубликовали фото принцессы. Снимок стал настоящей сенсацией и предметом споров в сети.

На фото в Іnstagram Кейт Миддлтон позирует с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи. Отметим, пару месяцев назад Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и не появлялась в общественности, что стало очень тревожить поклонников.

Под снимком оставили слова благодарности в адрес всех неравнодушных.

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"Спасибо за добрые пожелания и постоянную поддержку в течение последних двух месяцев", — написали в сообщении принцессы Уэльской.

Но очень внимательные подписчики заподозрили, что снимок отфотошопленный. Одним показались странными глаза Миддлтон, другие отметили размытые руки, исчезающую одежду.

"Это кадр выглядит поддельным… Правая рука Кэтрин, которой она обнимает Луи, полностью размыта. Также вопросы вызывает рукав кардигана Шарлотты, который как будто прерывается";

"Ничего не понимаю. Меня беспокоит выражение лица Кейт. Она выглядит странной";

"Это очень плохо отфотошопленная или сгенерированная фотография";

"Международная пресса утверждает, что это фото — фейк, и не публикует его… Согласен с этим, ведь пальцы Кейт выглядят странно. У правой руки короткие ногти и размытые. У левой руки они длиннее… Вся картинка выглядит фальшивой", — написали в комментариях.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Напомним, недавно Кейт Миддлтон поймали на прогулке впервые за более чем два месяца. Принцессу Уэльскую сфотографировали сидящей на пассажирском сиденье черного внедорожника Audi, пока ее мама Кэрол Миддлтон проезжала мимо Виндзорского замка .

А также принц Уильям отказался от участия в поминальной службе по покойному королю Греции Константину в последнюю минуту по неуказанным "личным причинам".

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