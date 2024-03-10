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Кенсингтонский дворец показал первое официальное фото Миддлтон после операции

Анна Подгорная
10 марта 2024, 15:40
Одна деталь на портрете рассказала про состояние здоровья принцессы Кэтрин больше, чем за два месяца смогли узнать папарацци.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон появилась на первом официальном портрете после госпитализации / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

С 17 января принцесса Кэтрин Уэльская частично сложила с себя королевские обязанности в связи с операцией на брюшной полости. После того, как она вернулась домой, она приняла на себя те задачи, которые может выполнять удаленно, и на публике с того момента не появлялась.

Лишь два месяца спустя на странице семьи Уэльских в Instagram появился первый "послеоперационный" снимок Кейт Миддлтон. На фотопортрете, посвященном Дню матери (в Великобритании имеет плавающую дату; празднуется в четвертое воскресенье Великого поста - прим. редактора), принцесса позирует в окружении четырех своих детей. Она сидит в плетеном кресле на веранде и обнимает их со счастливой улыбкой на лице.

"Спасибо всем за ваши добрые пожелания и бесконечную поддержку на протяжении последних двух месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери", - подписала фото Кейт Миддлтон.

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В кадре принцесса Уэльская выглядит бодрой и счастливой, однако одна деталь все же выдает ее не лучшее состояние здоровья. К ней за время ее восстановления не пускали посторонних, и съемка портрета к празднику не стала исключением - фото, согласно подписи, было сделано принцем Уильямом, хотя на протяжении последних лет снимки делала либо сама Кейт Миддлтон, либо для таких целей приглашали профессионального фотографа из тех, кто сотрудничает с британской королевской семьей. Однако теперь не допустили даже его.

Кейт Миддлтон с детьми
Кейт Миддлтон появилась на первом официальном портрете после госпитализации / instagram.com/princeandprincessofwales

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Ранее принц Уильям, супруг принцессы Уэльской, экстренно отказался от важного мероприятия, где должен был присутствовать, как старший член британской королевской семьи. Его отлучку связывают с состоянием здоровья Миддлтон.

Также стало известно, почему Кейт Миддлтон не выходит на публику после операции, и как сильно хирургическое вмешательство повлияло на семью Уэльских в целом.

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