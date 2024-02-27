Что случилось с Кейт Миддлтон: принц Уильям экстренно отказался от важного мероприятия

Никаких дополнительных подробностей об отсутствии Уильяма предоставлено не было.

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Принц Уильям должен был прочитать речь на церемонии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Принц Уильям 27 февраля отказался от участия в поминальной службе по покойному королю Греции Константину в последнюю минуту по неуказанным "личным причинам" - король Карл III также отсутствовал, поскольку его лечение от рака продолжается.

По информации The Daily Mail, вместо этого королева Камилла была самым старшим членом королевской семьи, а принц Эндрю также играл заметную роль, когда он вел своих членов королевской семьи пешком на службу в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке.

Никаких дополнительных подробностей об отсутствии Уильяма предоставлено не было, и неизвестно, связано ли это с операцией его жены, принцессы Уэльской, после операции на брюшной полости в прошлом месяце, хотя королевские источники настаивают, что она "чувствует себя хорошо" дома.

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В последний раз Уильяма видели на церемонии вручения премии Baftas 18 февраля, а Кейт не видели с Рождества в Сандрингеме.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: Принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние года Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого Короля Великобритании Чарльза.

Известно лишь то, что Кейт не будет участвовать в официальных королевских мероприятиях до Пасхи после операции. Что касается Чарльза, то он был в Виндзорском замке ранее в тот же день, но ушел до начала службы, после чего Камилла устроила прием. Позже короля сфотографировали, махающего рукой, когда его везли в Кларенс-хаус, его лондонскую резиденцию.

Константин был крестным отцом Вильгельма, который призвал греческую королевскую семью извиниться. Принц должен был прочитать Откровение 21:1-7, популярное чтение на похоронах, которое начинается словами "и увидел я новое небо и новую землю".

Напомним, ранее Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, после чего пошло много слухов о ее здоровье. Поговаривали даже, что принцесса перенесла кому и ее состояние на грани.

После коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

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