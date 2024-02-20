Принц Уильям дал редкий публичный комментарий про Кейт Миддлтон

После операции принцессы Уэльской многие обязанности будущему монарху приходится выполнять в одиночку.

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Принц Уильям высказался про Кейт Миддлтон на BAFTA / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Принц Уильям Уэльский 18 февраля посетил 77-ую церемонию вручения премий Британской академии киноискусств (премия BAFTA), президентом которой он является. Обычно старший сын Чарльза III появляется на светском мероприятии в компании супруги, принцессы Кэтрин Уэльской. Однако в этом году состояние ее здоровья не позволило насладиться этим мероприятием сполна.

В средине января Букингемский дворец сообщил, что Кейт Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости, из-за чего она не сможет появляться на публике минимум до конца марта. И хоть свои королевские обязанности принцесса сейчас старается выполнять удаленно, некоторые моменты ей приходится упускать.

При британском королевском дворе про здоровье принцессы Уэльской говорят неохотно, но на церемонии BAFTA принц Уильям сам заговорил про супругу. Он отметил, что ему не хватает ее на светском мероприятии, и из-за ее реабилитации после операции им пришлось нарушить несколько семейных традиций, связанных с премией.

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В частности им не удалось вместе посмотреть киноработы всех конкурсантов, как они делали прежде. Однако принц Уильям намерен наверстать упущенное. "Мне жаль, что Кэтрин здесь нет. Ей очень нравится BAFTA. Всех, кого я смотрю, она смотрит вместе со мной. Поэтому мы тщательно это просматриваем", - цитирует слова будущего монарха издание Hello Magazine.

Ранее королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости - Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

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