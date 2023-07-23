УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Играет в длинную: эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости

Алена Кюпели
23 июля 2023, 15:58 обновлено 23 июля, 16:04
83
Эксперты считают, что Кейт Мидлтон не такая простая, как кажется на первый взгляд.
Меган Маркл, Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не станут подругами/ royal.uk, instagram.com/sussexroyal

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон — крепкий орешек. По крайней мере так считает королевский эксперт Валентин Лоу.

В недавнем интервью изданию Page Six, он рассказал, что 41-летняя королевская особа "жестче", чем показывает.

"Интересно, что за кулисами она гораздо более стальная, намного жестче, чем мы думаем", — сказал он.

видео дня

"Она симпатичная женщина, красиво одевается, мило улыбается, занимается довольно бесспорной благотворительностью", — объяснил автор.

Лоу сказал, что один из примеров жесткости принцессы Уэльской произошел после громкого интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри, которое вышло в эфир в марте 2021 года.

Тогда, на откровенной встрече Меган Маркл, которой также 41 год, поделилась, что у нее были мысли о самоубийстве во время ее краткого пребывания в качестве члена королевской семьи. Тогда же 38-летний герцог Сассекский намекнул, что монархия стала завидовать Маркл, увидев, насколько она популярна во время первого турне пары по Австралии.

Герцогиня Сассекская также утверждала, что Миддлтон была тем, кто заставил ее плакать из-за платьев девочек-цветочниц на свадьбе с Гарри в 2018 году, а не наоборот, как сообщалось ранее.

Больше всего тревожит то, что Маркл, имеющая смешанную кровь, утверждала, что, когда она была беременна своим сыном, принцем Арчи, неназванный член королевской семьи выразил беспокойство по поводу того, "насколько темной может быть его кожа, когда он родится".

Напомним, ранее на церемонии коронации принцесса Кэтрин Уэльская практически перетянула все внимание на себя и выглядела как "настоящая королева" и "греческая богиня этого модного театра".

Ранее также принцесса Кейт Миддлтон сыграла на рояле в финале Евровидения.

Вас также может заинтересовать:

Кейт Миддлтон
Реклама

Главное за день

Войска РФ в Крыму ждет удар: Братчук рассказал, как ВСУ ответят за Одессу

Войска РФ в Крыму ждет удар: Братчук рассказал, как ВСУ ответят за Одессу

15:22 Украина
Россия готовит новый удар по самой важной энергетической системе Украины - ГУР

Россия готовит новый удар по самой важной энергетической системе Украины - ГУР

14:39 Украина
ВСУ – о ситуации на левобережье Херсонщины: армия вычищает территорию

ВСУ – о ситуации на левобережье Херсонщины: армия вычищает территорию

13:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:29

Как сделать отпадные куриные крылышки: секрет кроется в одном ингредиенте

16:22

Украину накрыла мощнейшая магнитная буря: обрушился почти 7-бальный шторм

16:07

ВСУ обрушат Запорожский фронт: журналистка объяснила, когда Путину придет конец

15:58

Играет в длинную: эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости

15:43

Простой трюк для iPhone, который мгновенно освободит место на устройстве

РФ ночью ударила 5 видами ракет по Одессе: разрушен Собор, пострадали 22 человекаРФ ночью ударила 5 видами ракет по Одессе: разрушен Собор, пострадали 22 человека
15:42

"Начался период массовых обстрелов": названы 8 городов Украины, где РФ готовит атаку - прогноз

15:24

"Слезы на глаза наворачиваются": мама Королёвой изменилась до неузнаваемости

15:22

Войска РФ в Крыму ждет удар: Братчук рассказал, как ВСУ ответят за Одессу

15:16

Как одесситка Тодоренко отреагировала на обстрел ОдессыВидео

Реклама
15:04

Все в обломках: известный ведущий оказался в эпицентре удара по ОдессеФото

14:39

Россия готовит новый удар по самой важной энергетической системе Украины - ГУР

14:37

Ротару отреагировала на удар россиян по Одессе

14:23

"Клоны" проговариваются: эксперт объяснил, как вычислить двойника ПутинаВидео

13:52

Не нужно тереть часами: чем отмыть руки от грибов

13:48

Гороскоп на завтра 24 июля 2023: Рыбам – наслаждение, Овну - вечеринка

13:45

ВСУ – о ситуации на левобережье Херсонщины: армия вычищает территорию

13:30

"Будут хорошие новости": Арестович удивил прогнозом насчет контрнаступления ВСУ

13:28

Пекло будет везде: в Украину идет самая сильная жара этого лета

12:38

"Хотят в Варшаву": Лукашенко "накапал" Путину на "вагнеровцев"

12:37

Путин и Лукашенко разразились фантазиями о контрнаступлении ВСУ

Реклама
12:27

Готовят новый удар по Украине: Россия срочно убрала все корабли из Черного моря

12:20

Просто "вау": девушка показала, чем отмыть пригоревший жир в духовкеВидео

12:02

Девушка наотрез отказалась идти на свадьбу подруги: причина вас удивит

11:54

Блокада зернового коридора РФ: эксперт раскрыл неожиданную цель Москвы

11:51

Буферная зона вокруг Луганщины: в Британии раскрыли планы РФ в районе Купянска

11:41

"Все спланированные цели уничтожены": в России опозорились признанием об ударе по ОдессеФото

11:03

Готовьте сразу 30 банок: хрустящие и самые лучшие огурцы на зиму - быстрый рецептВидео

10:57

"Полнейшее безумие": Трамп опозорился бредятиной насчет приема Украины в НАТО

10:49

РФ атакует Одессу, чтобы попытаться отрезать Украину от Черного моря – Данилов

10:31

В чем польза абрикоса: почему их нужно есть именно женщинам

10:12

"Они почувствуют этот ответ": Зеленский пригрозил РФ за массовый удар по ОдессеФото

09:58

ВСУ проламывают контрбатарейную оборону РФ и бьют по тылам врага — ISW

09:36

ВСУ – об атаке РФ на Одессу: враг применил 19 ракет, есть попадания в домаФото

09:34

Как понять, что кошка радуется: 3 способа понять, что она в восторге от человека

09:06

Мы не вступим ни в какое НАТО до конца войны , и даже после - не фактмнение

09:04

РФ копит ракеты: Жданов спрогнозировал цели нового массированного удара врага

08:38

Финансовый гороскоп на неделю с 24 июля по 30 августа: кому суждено разбогатеть

08:27

Почему Украине не дают ракеты ATACMS: в Пентагоне назвали неожиданную причину

06:01

Как погасить морскую торговлю Россиимнение

05:29

Август начнется с жары: какой будет погода в последний месяц лета

Реклама
04:30

Жданов – об аресте Гиркина: "пострадал" из-за Пригожина, ему все "объяснят"

04:00

Какой сегодня праздник 23 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:05

Едят ли свиные хвосты: поразительный ответ просто "убьет наповал"

02:15

"Это реально сделать до конца 2023 года": полковник рассказал, как можно освободить Крым

01:30

"Не любят оппонентов": Эйдман рассказал, как в РФ подавляют любую критику Путина

00:27

РФ может начать новую войну: у Зеленского раскрыли цель и сценарий Кремля

22 июля, суббота
23:51

"Поняла, что облажалась": хромающая Седокова завалила выступление на российском канале

23:50

Решить невозможно: только гений найдет ошибку на изображении комнаты за 12 секунд

23:30

"Думает стабильно, поступает по-разному": эксперт сказал, как предсказать поведение Путина

22:40

У оккупантов началась паранойя из-за ударов по Крымскому мосту - ЦНС

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять