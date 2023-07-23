Играет в длинную: эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости

Эксперты считают, что Кейт Мидлтон не такая простая, как кажется на первый взгляд.

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Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не станут подругами/ royal.uk, instagram.com/sussexroyal

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон — крепкий орешек. По крайней мере так считает королевский эксперт Валентин Лоу.

В недавнем интервью изданию Page Six, он рассказал, что 41-летняя королевская особа "жестче", чем показывает.

"Интересно, что за кулисами она гораздо более стальная, намного жестче, чем мы думаем", — сказал он.

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"Она симпатичная женщина, красиво одевается, мило улыбается, занимается довольно бесспорной благотворительностью", — объяснил автор.

Лоу сказал, что один из примеров жесткости принцессы Уэльской произошел после громкого интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри, которое вышло в эфир в марте 2021 года.

Тогда, на откровенной встрече Меган Маркл, которой также 41 год, поделилась, что у нее были мысли о самоубийстве во время ее краткого пребывания в качестве члена королевской семьи. Тогда же 38-летний герцог Сассекский намекнул, что монархия стала завидовать Маркл, увидев, насколько она популярна во время первого турне пары по Австралии.

Герцогиня Сассекская также утверждала, что Миддлтон была тем, кто заставил ее плакать из-за платьев девочек-цветочниц на свадьбе с Гарри в 2018 году, а не наоборот, как сообщалось ранее.

Больше всего тревожит то, что Маркл, имеющая смешанную кровь, утверждала, что, когда она была беременна своим сыном, принцем Арчи, неназванный член королевской семьи выразил беспокойство по поводу того, "насколько темной может быть его кожа, когда он родится".

Напомним, ранее на церемонии коронации принцесса Кэтрин Уэльская практически перетянула все внимание на себя и выглядела как "настоящая королева" и "греческая богиня этого модного театра".

Ранее также принцесса Кейт Миддлтон сыграла на рояле в финале Евровидения.

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