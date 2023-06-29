Шалун: принца Уильяма поймали в ночном клубе без Кейт Миддлтон

Принц Уильям был пойман папарацци отплясывающим в ночном клубе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Уильям старательно исполняет свои обязанности первого наследника британского королевского престола. Впрочем, 41-летний будущий король не отказывает себе и в простых радостях.

Как сообщает издание Daily Mail, на днях Уильяма застукали в ночном клубе KOKO в Камден-Тауне - районе Лондона, который известен своей бурной ночной жизнью и насыщенной развлекательной программой.

Папарацци засняли, как принц в компании двух мужчин с пивом в руке пританцовывает на балконе. Официальный костюм он сменил на светлую рубашку с расстегнутым воротником и закатанными рукавами, и брюки.

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Компаньонами принца Уэльского оказались близкие друзья - Гай Пэлли, владелец клуба и крестный принца Луи, и Джеймс Мид, крестный отец принцессы Шарлотты.

Вероятно, мальчишник был посвящен Дню рождения принца Уильяма, который состоялся накануне. Очевидно, его будущий король решил провести в тесной мужской компании, так как Кейт Миддлтон поблизости замечена не была.

Смотрите видео, как принц Уильям развлекается в ночном клубе:

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