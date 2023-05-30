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За что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон - мнение эксперта

Анна Подгорная
30 мая 2023, 21:01 обновлено 30 мая, 21:01
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Сейчас принцесса Кэтрин Уэльская повторяет "ошибку принцессы Дианы", но ожидает ли ее та же судьба, пока прогнозировать сложно.
Чарльз III, Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон затмила короля Чарльза III на его собственной коронации / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily, instagram.com/princeandprincessofwales

Событие века - коронация короля Чарльза III - все еще вызывает в Сети массу обсуждение: кто куда стал, как посмотрел, в чем пришел. Меж тем триумф старшего сына Елизаветы II в народе между собой называют "шоу Уэльских".

Об этом сообщает журналистка и королевский эксперт Даниэла Эльзер. На церемонии коронации принцесса Кэтрин Уэльская практически перетянула все внимание на себя и выглядела как "настоящая королева" и "греческая богиня этого модного театра".

Меж тем за 12 лет, что Кейт Миддлтон является частью британской королевской семьи, она из простолюдинки превратилась в одну из самых влиятельных и обожаемых женщин Британии. Неплохие отношения у нее установились и со свекром-королем, хотя Эльзер убеждена, что после коронации позиции принцессы Кэтрин в сердце Чарльза могут сильно пошатнуться.

Известный факт, что принцесса Диана, первая жена короля и мать его наследников, пользовалась гораздо большей популярностью у народа и прессы, чем остальные члены британской королевской семьи. Чарльз, будучи принцем, отчаянно мечтающем о престоле, завидовал супруге и даже ревновал к ее славе, что не улучшило их с леди Ди личные отношения.

Грандиозное появление царственной Миддлтон на коронации поставило ее на "очень тонкий лед", ведь она рискует повторить "ошибку Дианы", убеждена Даниэла Эльзер.

Смотрите в сюжете интересные подробности коронации Чарльза III:

Ранее принцесса Кэтрин в качества подарка получила от короля Чарльза III новый титул, который раньше носил его старший сын. Также аналогичный подарок заработала и королева Камилла.

Также стало известно, за что Кейт Миддлтон заслужила репутацию гордячки - близкое окружение принцессы утверждает, что ее "королевские замашки" давно вызывают изумление.

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шоу-бизнес Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса Чарльз III
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