За что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон - мнение эксперта

Событие века - коронация короля Чарльза III - все еще вызывает в Сети массу обсуждение: кто куда стал, как посмотрел, в чем пришел. Меж тем триумф старшего сына Елизаветы II в народе между собой называют "шоу Уэльских".
Об этом сообщает журналистка и королевский эксперт Даниэла Эльзер. На церемонии коронации принцесса Кэтрин Уэльская практически перетянула все внимание на себя и выглядела как "настоящая королева" и "греческая богиня этого модного театра".
Меж тем за 12 лет, что Кейт Миддлтон является частью британской королевской семьи, она из простолюдинки превратилась в одну из самых влиятельных и обожаемых женщин Британии. Неплохие отношения у нее установились и со свекром-королем, хотя Эльзер убеждена, что после коронации позиции принцессы Кэтрин в сердце Чарльза могут сильно пошатнуться.
Известный факт, что принцесса Диана, первая жена короля и мать его наследников, пользовалась гораздо большей популярностью у народа и прессы, чем остальные члены британской королевской семьи. Чарльз, будучи принцем, отчаянно мечтающем о престоле, завидовал супруге и даже ревновал к ее славе, что не улучшило их с леди Ди личные отношения.
Грандиозное появление царственной Миддлтон на коронации поставило ее на "очень тонкий лед", ведь она рискует повторить "ошибку Дианы", убеждена Даниэла Эльзер.
Смотрите в сюжете интересные подробности коронации Чарльза III:
Ранее принцесса Кэтрин в качества подарка получила от короля Чарльза III новый титул, который раньше носил его старший сын. Также аналогичный подарок заработала и королева Камилла.
Также стало известно, за что Кейт Миддлтон заслужила репутацию гордячки - близкое окружение принцессы утверждает, что ее "королевские замашки" давно вызывают изумление.
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