Гордячка Кэтти: что доводит Кейт Миддлтон до бешенства

Ходят слухи, что принцесса Уэльская на дух не переносит одну маленькую деталь из своей прошлой жизни.
Кейт Миддлтон со смертью королевы Елизаветы II получила титул наследной принцессы Уэльской. Это означает, что после того как Чарльз III покинет британский престол, его старший сын и муж Миддлтон займет место короля.
Таким образом сама принцесса однажды станет королевой. И хоть ее с Уильямом союз изначально не был основан на честолюбивых мечтах о славе и короне, королевские "замашки" Кейт начала проявлять еще задолго до помолвки с наследным принцем.
Дело в ее пунктике о панибратстве, рассказывают 7 News. Полное имя принцессы Уэльской - Кэтрин Элизабет Миддлтон. Ее безумно раздражает, что обращаются к ней сокращенным вариантом "Кейт" - такое позволительно лишь в очень узком кругу. Из уст остальных она воспринимает это, как неуважение.
"Все знали, что это (помолвка - прим. редактора) вот-вот произойдет с Кейт и Уильямом, но мы были немного удивлены просьбой звать ее Кэтрин. Было отчетливое ощущение, что она начала хорошо осознавать свое положение", - рассказал инсайдер изданию.
Впрочем, несмотря на то, что будущая королева теперь официально носит имя Кэтрин, принцессы Уэльской, в народе ее даже сейчас называют ее "девичьим" именем, которое напрочь приклеилось к венценосной гордячке.
Ранее "тайный сын" короля Чарльза III и королевы Камиллы, австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дэй, назвал себя наследным принцем Британии, поэтому хочет получить титул Уильяма - принц Уэльский.
Также звездный экстрасенс Макс Гордеев сделал прогноз, сколько продлится правление короля Чарльза III, самого старого монарха Европы, на британском престоле.
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