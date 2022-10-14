Гордячка Кэтти: что доводит Кейт Миддлтон до бешенства

Принцесса Уэльская Кэтрин бесится, когда ее называют Кейт / instagram.com/princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон со смертью королевы Елизаветы II получила титул наследной принцессы Уэльской. Это означает, что после того как Чарльз III покинет британский престол, его старший сын и муж Миддлтон займет место короля.

Таким образом сама принцесса однажды станет королевой. И хоть ее с Уильямом союз изначально не был основан на честолюбивых мечтах о славе и короне, королевские "замашки" Кейт начала проявлять еще задолго до помолвки с наследным принцем.

Дело в ее пунктике о панибратстве, рассказывают 7 News. Полное имя принцессы Уэльской - Кэтрин Элизабет Миддлтон. Ее безумно раздражает, что обращаются к ней сокращенным вариантом "Кейт" - такое позволительно лишь в очень узком кругу. Из уст остальных она воспринимает это, как неуважение.

"Все знали, что это (помолвка - прим. редактора) вот-вот произойдет с Кейт и Уильямом, но мы были немного удивлены просьбой звать ее Кэтрин. Было отчетливое ощущение, что она начала хорошо осознавать свое положение", - рассказал инсайдер изданию.

Впрочем, несмотря на то, что будущая королева теперь официально носит имя Кэтрин, принцессы Уэльской, в народе ее даже сейчас называют ее "девичьим" именем, которое напрочь приклеилось к венценосной гордячке.

Ранее "тайный сын" короля Чарльза III и королевы Камиллы, австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дэй, назвал себя наследным принцем Британии, поэтому хочет получить титул Уильяма - принц Уэльский.

Также звездный экстрасенс Макс Гордеев сделал прогноз, сколько продлится правление короля Чарльза III, самого старого монарха Европы, на британском престоле.

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