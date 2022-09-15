Тайный сын короля Чарльза III и королевы Камиллы требует отдать ему титул наследного принца Британии

Саймон Чарльз Доранте-Дэй утверждает, что король Чарльз III и королева Камилла - его родители / instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз III после восхождения на престол жаловал своему старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского - наследника британского трона. Теперь он - первый в очереди на королевский престол.

Такие почести возмущают Саймона Чарльза Доранте-Дэя из Австралии, который считает себя внебрачным ребенком короля Чарльза III и королевы-консорта Камиллы.

Саймон родился в Портсмуте (Великобритания) 5 апреля 1966. В возрасте 8 месяцев его усыновила семейная пара. Вместе с приемными родителями он переехал в Австралии, где живет и сейчас. Бабушки и дедушки Доранте-Дэя по линии обоих приемных родителей служили при дворе королевы Елизаветы. Однажды приемная бабушка рассказала маленькому Саймону, что он - сын Чарльза и Камиллы. С тех пор мужчина убежден, что он часть британской королевской семьи, и стремится доказать это любым доступным ему путем.

В проведении ДНК-теста мужчине отказывают, а письмо королеве Елизавете II с просьбой об аудиенции с целью восстановить справедливость было оставлено монархиней без ответа.

Сейчас Доранте-Дэй угрожает британской королевской семье судом, несмотря на то, что она находится в трауре. Саймон считает, что титул принца Уэльского должен принадлежать ему, так как он старше Уильяма.

В прямом эфире News7 Доранте-Дэй высказал свое возмущение: "Трудно не воспринять то, что Чарльз назвал Уильяма принцем Уэльским, чем-то иным, кроме как пинком в лицо. Я не хочу так себя чувствовать, но чувствую. Я просто думаю, меньшее, что Чарльз может сделать, это дать мне ответ – признать меня. Он дает Уильяму такой титул, ну и где мой ответ? Где мой тест ДНК? Если ты не мой отец, то докажи, что ты не отец".

Саймон Чарльз Доранте-Дэй с женой / facebook.com/PrinceSimonCharles

По официальным данным король Чарльз III и королева-консорт Камилла совместных детей не имеют. Законными наследниками и претендентами на британский трон считаются дети Чарльза от Дианы Спенсер, принцессы Уэльской, принцы Уильям и Гарри, и их наследники.

Считается, что роман между Чарльзом и Камиллой начался в 70-ых, через 5 лет после рождения Доранте-Дэя. 1965-1966 годах, когда должно было произойти предполагаемое зачатие "внебрачного" принца, будущему королю было всего 17 лет, а его возлюбленной - 18, и они даже не были друг с другом знакомы.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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