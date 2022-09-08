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Названа возможная причина смерти Елизаветы II: очень тяжелая болезнь

8 сентября 2022, 21:18

Уитчелл рассказал, что еще недавно Елизавета II гуляла с собаками, принимала гостей.

Королева Елизавета
Королева Елизавета / Reuters

8 сентября умерла королева Великобритании Елизавета II. Королевский корреспондент "Би-би-си" Николас Уитчелл назвал возможную причину ухудшения здоровья британской королевы Елизаветы II.

Как сообщает The Guardian, по словам Уитчелла, ходят слухи, что королева больна раком. Он подчеркнул, что это неподтвержденная информация.

Уитчелл рассказал, что еще недавно Елизавета II гуляла с собаками, принимала гостей, работала с документами. Ничто не свидетельствовало о резком ухудшении ее самочувствия.

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К королеве Елизавете II в срочном порядке прибыла семья

После известия о болезни королевы в Балморале собрались все ее дети: принцесса Анна, принцы Чарльз и Эдвард с супругами, а также принц Эндрю. Кроме того, в Шотландию направлялся принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл.

Состояние здоровья Елизаветы II

Ранее сообщалось, что врачи озабочены ухудшением здоровья британской королевы Елизаветы II. Королева находится под наблюдением врачей.

Накануне Елизавета II отложила запланированное на вечер среды, 7 сентября, заседание Тайного совета. Врачи рекомендовали ей отдохнуть после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс.

В феврале королева перенесла COVID-19. В мае стало известно, что Елизавета II не примет участия в церемонии официального открытия сессии парламента Великобритании. Считалось, что королеве трудно передвигаться из-за болезни ног.

Еще 6 сентября 2022 года Елизавета II приняла во дворце нового премьер-министра Британии Лиз Трасс

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